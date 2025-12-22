Відповідь на ескалацію та "чистка" в ППО: Зеленський провів Ставку щодо посилення Одещини та ударів у тил ворога
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки, присвячене ситуації на фронті, зміцненню ППО Одеської області та стратегії далекобійних ударів по РФ. Глава держави анонсував зміну керівництва Повітряного командування "Південь" для підвищення ефективності протиповітряної оборони.
У понеділок, 22 грудня, Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Ключовими темами стали ситуація на найгарячіших напрямках фронту, зміцнення протиповітряної оборони Одеської області та стратегія далекобійних "дипстрайків" по території рф. Про це Глава держави повідомив у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.
Деталі
Окрему увагу на Ставці приділили захисту південних регіонів, які протягом останніх тижнів потерпають від масованих ударів. Через необхідність підвищити ефективність ППО, зокрема на Одещині, президент анонсував зміну керівництва Повітряного командування "Південь".
Вже представлені й кілька кандидатур на посаду командувача ПВК "Південь". Готуємо рішення
Це рішення пов’язане з потребою швидшого реагування на загрози та кращого прикриття логістичних шляхів і портової інфраструктури регіону.
Президент зазначив, що активізація наступальних дій окупантів призвела до стрімкого зростання їхніх втрат. Україна не збирається зменшувати темпи оборони, особливо на фоні несерйозного ставлення москви до переговорного процесу.
Якщо росіяни не вкладаються в процес перемовин на сто відсотків серйозно та спрямовують свої ресурси на затягування і розширення війни, ми будемо на це реагувати цілком логічно – нашими діями у відповідь
На засіданні також заслухали доповіді щодо "дипстрайків" – операцій із застосуванням далекобійних дронів та ракет по військових об'єктах у глибокому тилу ворога. Головнокомандувач ЗСУ окремо доповів про забезпечення Сил оборони необхідними ресурсами для підтримки поточної динаміки знищення окупантів.
"Нема електростанції в Україні, яка б не постраждала" – Зеленський нагородив енергетиків 22.12.25, 17:48 • 298 переглядiв