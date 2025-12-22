Відповідь на ескалацію та "чистка" в ППО: Зеленський провів Ставку щодо посилення Одещини та ударів у тил ворога

У понеділок, 22 грудня, Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Ключовими темами стали ситуація на найгарячіших напрямках фронту, зміцнення протиповітряної оборони Одеської області та стратегія далекобійних "дипстрайків" по території рф. Про це Глава держави повідомив у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Окрему увагу на Ставці приділили захисту південних регіонів, які протягом останніх тижнів потерпають від масованих ударів. Через необхідність підвищити ефективність ППО, зокрема на Одещині, президент анонсував зміну керівництва Повітряного командування "Південь".

Це рішення пов’язане з потребою швидшого реагування на загрози та кращого прикриття логістичних шляхів і портової інфраструктури регіону.

Президент зазначив, що активізація наступальних дій окупантів призвела до стрімкого зростання їхніх втрат. Україна не збирається зменшувати темпи оборони, особливо на фоні несерйозного ставлення москви до переговорного процесу.

Якщо росіяни не вкладаються в процес перемовин на сто відсотків серйозно та спрямовують свої ресурси на затягування і розширення війни, ми будемо на це реагувати цілком логічно – нашими діями у відповідь