Відповідь на ескалацію та "чистка" в ППО: Зеленський провів Ставку щодо посилення Одещини та ударів у тил ворога

$42.250.09
49.470.12
ukenru
Ексклюзив
14:35 • 10096 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:00 • 10287 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
13:08 • 12632 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
13:06 • 15467 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
11:25 • 16284 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
10:46 • 17495 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
10:39 • 16156 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
10:33 • 12838 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
10:23 • 12025 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
10:14 • 8854 перегляди
ЄС продовжив економічні санкції проти росії ще на пів року
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3м/с
89%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 26385 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 28718 перегляди
"Файли Епштейна": у прокуратурі в США пообіцяли оприлюднення усіх матеріалів щодо Трампа22 грудня, 09:41 • 21707 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 11:19 • 20041 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу у рф, складу боєприпасів та місця запуску "шахедів" окупантів13:13 • 10862 перегляди
Публікації
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:35 • 10096 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 11:19 • 20328 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 57515 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 79548 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 113821 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Музикант
Сиріл Рамафоса
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Китай
Львів
Реклама
УНН Lite
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo14:33 • 2806 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 28959 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 26620 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 32432 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 33313 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
The Guardian
Су-30

Відповідь на ескалацію та "чистка" в ППО: Зеленський провів Ставку щодо посилення Одещини та ударів у тил ворога

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки, присвячене ситуації на фронті, зміцненню ППО Одеської області та стратегії далекобійних ударів по РФ. Глава держави анонсував зміну керівництва Повітряного командування "Південь" для підвищення ефективності протиповітряної оборони.

Відповідь на ескалацію та "чистка" в ППО: Зеленський провів Ставку щодо посилення Одещини та ударів у тил ворога

У понеділок, 22 грудня, Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Ключовими темами стали ситуація на найгарячіших напрямках фронту, зміцнення протиповітряної оборони Одеської області та стратегія далекобійних "дипстрайків" по території рф. Про це Глава держави повідомив у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Окрему увагу на Ставці приділили захисту південних регіонів, які протягом останніх тижнів потерпають від масованих ударів. Через необхідність підвищити ефективність ППО, зокрема на Одещині, президент анонсував зміну керівництва Повітряного командування "Південь".

Вже представлені й кілька кандидатур на посаду командувача ПВК "Південь". Готуємо рішення 

– повідомив Зеленський.

Це рішення пов’язане з потребою швидшого реагування на загрози та кращого прикриття логістичних шляхів і портової інфраструктури регіону.

Президент зазначив, що активізація наступальних дій окупантів призвела до стрімкого зростання їхніх втрат. Україна не збирається зменшувати темпи оборони, особливо на фоні несерйозного ставлення москви до переговорного процесу.

Якщо росіяни не вкладаються в процес перемовин на сто відсотків серйозно та спрямовують свої ресурси на затягування і розширення війни, ми будемо на це реагувати цілком логічно – нашими діями у відповідь 

– наголосив Глава держави.

На засіданні також заслухали доповіді щодо "дипстрайків" – операцій із застосуванням далекобійних дронів та ракет по військових об'єктах у глибокому тилу ворога. Головнокомандувач ЗСУ окремо доповів про забезпечення Сил оборони необхідними ресурсами для підтримки поточної динаміки знищення окупантів.

"Нема електростанції в Україні, яка б не постраждала" – Зеленський нагородив енергетиків 22.12.25, 17:48 • 298 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітика
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Одеська область
Україна