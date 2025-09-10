$41.120.13
Ексклюзив
15:04 • 8626 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
13:48 • 20304 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
13:15 • 17964 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
12:25 • 21484 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
12:10 • 23642 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 52878 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 74400 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 59400 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 34087 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41 • 38248 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
Міністр оборони Польщі провів розмову з представниками країн-союзниць на тлі атаки російських дронів на країну

Київ • УНН

 • 618 перегляди

Віцепрем’єр-міністр Польщі Владислав Косиняк-Камиш провів розмову з міністрами оборони країн-союзниць, включаючи Україну. Вони запевнили у підтримці рішучих дій Польщі після атаки російських дронів.

Міністр оборони Польщі провів розмову з представниками країн-союзниць на тлі атаки російських дронів на країну

Віцепрем’єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш мав розмову з міністрави оборони країн-союзниць, зокрема і України. Вони запевнили у своїй підтримці, написав міністр на у соціальні мереж Х, пише УНН.

Я розмовляв з міністрами оборони країн-союзниць з Великої Британії, Швеції, Німеччини, Італії, Фінляндії, Словаччини, Чехії, Литви, Латвії та України. Усі вони запевнили нас у своїй підтримці наших рішучих дій 

– повідомив Косиняк-Камиш.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп відреагував на атаку російських дронів на Польщу запитанням - "що це за порушення росією повітряного простору".

Що це за порушення росією повітряного простору Польщі за допомогою дронів? Почалося 

- написав Трамп.

"Це не могло бути нещасним випадком": у МЗС Польщі прокоментували нічну атаку російських дронів

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
