Міністр оборони Польщі провів розмову з представниками країн-союзниць на тлі атаки російських дронів на країну
Віцепрем’єр-міністр Польщі Владислав Косиняк-Камиш провів розмову з міністрами оборони країн-союзниць, включаючи Україну. Вони запевнили у підтримці рішучих дій Польщі після атаки російських дронів.
Віцепрем’єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш мав розмову з міністрави оборони країн-союзниць, зокрема і України. Вони запевнили у своїй підтримці, написав міністр на у соціальні мереж Х, пише УНН.
Я розмовляв з міністрами оборони країн-союзниць з Великої Британії, Швеції, Німеччини, Італії, Фінляндії, Словаччини, Чехії, Литви, Латвії та України. Усі вони запевнили нас у своїй підтримці наших рішучих дій
Президент США Дональд Трамп відреагував на атаку російських дронів на Польщу запитанням - "що це за порушення росією повітряного простору".
Що це за порушення росією повітряного простору Польщі за допомогою дронів? Почалося
