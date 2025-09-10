Міністр оборони Польщі провів розмову з представниками країн-союзниць на тлі атаки російських дронів на країну

Віцепрем’єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш мав розмову з міністрави оборони країн-союзниць, зокрема і України. Вони запевнили у своїй підтримці, написав міністр на у соціальні мереж Х, пише УНН.

Я розмовляв з міністрами оборони країн-союзниць з Великої Британії, Швеції, Німеччини, Італії, Фінляндії, Словаччини, Чехії, Литви, Латвії та України. Усі вони запевнили нас у своїй підтримці наших рішучих дій – повідомив Косиняк-Камиш.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп відреагував на атаку російських дронів на Польщу запитанням - "що це за порушення росією повітряного простору".

Що це за порушення росією повітряного простору Польщі за допомогою дронів? Почалося - написав Трамп.

