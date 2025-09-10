Министр обороны Польши провел разговор с представителями стран-союзников на фоне атаки российских дронов на страну

Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш провел разговор с министрами обороны стран-союзников, в том числе и Украины. Они заверили в своей поддержке, написал министр в социальной сети Х, пишет УНН.

Я разговаривал с министрами обороны стран-союзников из Великобритании, Швеции, Германии, Италии, Финляндии, Словакии, Чехии, Литвы, Латвии и Украины. Все они заверили нас в своей поддержке наших решительных действий – сообщил Косиняк-Камыш.

Напомним

Президент США Дональд Трамп отреагировал на атаку российских дронов на Польшу вопросом - "что это за нарушение россией воздушного пространства".

Что это за нарушение россией воздушного пространства Польши с помощью дронов? Началось - написал Трамп.

"Это не могло быть несчастным случаем": в МИД Польши прокомментировали ночную атаку российских дронов