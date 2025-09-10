Министр обороны Польши провел разговор с представителями стран-союзников на фоне атаки российских дронов на страну
Вице-премьер-министр Польши Владислав Косиняк-Камыш провел разговор с министрами обороны стран-союзников, включая Украину. Они заверили в поддержке решительных действий Польши после атаки российских дронов.
Я разговаривал с министрами обороны стран-союзников из Великобритании, Швеции, Германии, Италии, Финляндии, Словакии, Чехии, Литвы, Латвии и Украины. Все они заверили нас в своей поддержке наших решительных действий
Президент США Дональд Трамп отреагировал на атаку российских дронов на Польшу вопросом - "что это за нарушение россией воздушного пространства".
Что это за нарушение россией воздушного пространства Польши с помощью дронов? Началось
