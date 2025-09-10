Трамп відреагував на атаку російських дронів на Польщу
Київ • УНН
Дональд Трамп відреагував на порушення повітряного простору Польщі російськими дронами. НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору.
Президент США Дональд Трамп відреагував на атаку російських дронів на Польщу запитанням - "що це за порушення росією повітряного простору". Про це Трамп написав у своїй соцмережі Тruthsocial, передає УНН.
Що це за порушення росією повітряного простору Польщі за допомогою дронів? Почалося
Доповнення
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у ніч проти 10 вересня було зафіксовано 19 вторгнень у повітряний простір Польщі.
Влада Польщі заявила про збиття російських дронів, які порушили її повітряний простір під час атаки на Україну. Уламки одного з них вже знайшли.
Крім того, стало відомо, що росія готувала дронові атаки проти Польщі ще з липня поточного року. Для цього використовувались польські та литовські SIM-картки.
НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору через атаку російських дронів.