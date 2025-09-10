$41.120.13
Ексклюзив
15:04 • 2182 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
13:48 • 11538 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
13:15 • 13074 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
12:25 • 16749 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
12:10 • 19905 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10:41 • 47378 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 68128 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 55426 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 32874 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41 • 37161 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
Трамп відреагував на атаку російських дронів на Польщу

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Дональд Трамп відреагував на порушення повітряного простору Польщі російськими дронами. НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору.

Трамп відреагував на атаку російських дронів на Польщу

Президент США Дональд Трамп відреагував на атаку російських дронів на Польщу запитанням - "що це за порушення росією повітряного простору". Про це Трамп написав у своїй соцмережі Тruthsocial, передає УНН.

Що це за порушення росією повітряного простору Польщі за допомогою дронів? Почалося 

- написав Трамп.

Доповнення

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у ніч проти 10 вересня було зафіксовано 19 вторгнень у повітряний простір Польщі.

Влада Польщі заявила про збиття російських дронів, які порушили її повітряний простір під час атаки на Україну. Уламки одного з них вже знайшли.

Крім того, стало відомо, що росія готувала дронові атаки проти Польщі ще з липня поточного року. Для цього використовувались польські та литовські SIM-картки.

НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору через атаку російських дронів.

Павло Башинський

