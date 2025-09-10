НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Київ • УНН
НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору через російські дрони, що порушили повітряний простір Польщі. Союзники висловили солідарність з Польщею та засудили дії росії.
НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору через атаку російських дронів. Цю інформацію підтвердив Polsat News речник уряду Адам Шлапка, передає УНН.
НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору
Додамо
Як повідомив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, союзники висловили солідарність з Польщею та засудили дії росії.
Північноатлантична рада обговорила ситуацію у світлі запиту Польщі на консультації відповідно до статті 4 Вашингтонського договору. Союзники висловили солідарність з Польщею та засудили дії росії
Нагадаємо
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у ніч проти 10 вересня було зафіксовано 19 вторгнень у повітряний простір Польщі.
Також влада Польщі заявила про збиття російських дронів, які порушили її повітряний простір під час атаки на Україну. Уламки одного з них вже знайшли.
Крім того, стало відомо, що росія готувала дронові атаки проти Польщі ще з липня поточного року. Для цього використовувались польські та литовські SIM-картки.
На тлі повітряних атак, а також через російсько-білоруські навчання "Захід-2025", Польща почала перекидати війська до білоруського кордону.