Ексклюзив
12:25 • 342 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
12:10 • 4622 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10:41 • 20385 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
08:44 • 34879 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
08:33 • 32214 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
07:09 • 23590 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
06:41 • 29310 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
06:30 • 21204 перегляди
Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО
10 вересня, 01:02 • 47363 перегляди
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
9 вересня, 19:32 • 95767 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу

Київ • УНН

 • 4624 перегляди

НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору через російські дрони, що порушили повітряний простір Польщі. Союзники висловили солідарність з Польщею та засудили дії росії.

НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу

НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору через атаку російських дронів. Цю інформацію підтвердив Polsat News речник уряду Адам Шлапка, передає УНН.

НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору 

- повідомив Шлапка.

Додамо

Як повідомив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, союзники висловили солідарність з Польщею та засудили дії росії.

Північноатлантична рада обговорила ситуацію у світлі запиту Польщі на консультації відповідно до статті 4 Вашингтонського договору. Союзники висловили солідарність з Польщею та засудили дії росії 

– заявив Рютте.

"Ми показали, що здатні себе захистити": реакція НАТО на порушення повітряного простору Польщі російськими БПЛА10.09.25, 14:42 • 952 перегляди

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у ніч проти 10 вересня було зафіксовано 19 вторгнень у повітряний простір Польщі.

Також влада Польщі заявила про збиття російських дронів, які порушили її повітряний простір під час атаки на Україну. Уламки одного з них вже знайшли.

Крім того, стало відомо, що росія готувала дронові атаки проти Польщі ще з липня поточного року. Для цього використовувались польські та литовські SIM-картки.

На тлі повітряних атак, а також через російсько-білоруські навчання "Захід-2025", Польща почала перекидати війська до білоруського кордону.

Антоніна Туманова

