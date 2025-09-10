$41.120.13
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу

Киев • УНН

 5028 просмотра

НАТО активировало статью 4 Североатлантического договора из-за российских дронов, нарушивших воздушное пространство Польши. Союзники выразили солидарность с Польшей и осудили действия России.

НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу

НАТО активировало статью 4 Североатлантического договора из-за атаки российских дронов. Эту информацию подтвердил Polsat News представитель правительства Адам Шлапка, передает УНН.

НАТО активировало статью 4 Североатлантического договора 

- сообщил Шлапка.

Добавим

Как сообщил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, союзники выразили солидарность с Польшей и осудили действия россии.

Североатлантический совет обсудил ситуацию в свете запроса Польши на консультации в соответствии со статьей 4 Вашингтонского договора. Союзники выразили солидарность с Польшей и осудили действия россии 

– заявил Рютте.

Напомним

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на 10 сентября было зафиксировано 19 вторжений в воздушное пространство Польши.

Также власти Польши заявили о сбитии российских дронов, нарушивших ее воздушное пространство во время атаки на Украину. Обломки одного из них уже нашли.

Кроме того, стало известно, что Россия готовила дроновые атаки против Польши еще с июля текущего года. Для этого использовались польские и литовские SIM-карты.

На фоне воздушных атак, а также из-за российско-белорусских учений "Запад-2025", Польша начала перебрасывать войска к белорусской границе.

Антонина Туманова

