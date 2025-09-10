"Мы показали, что способны себя защитить": реакция НАТО на нарушение воздушного пространства Польши российскими БПЛА

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отреагировал на нарушение воздушного пространства Польши российскими БПЛА в ночь на 10 сентября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Рютте заявил, что средства ПВО Организации Североатлантического договора были активированы и успешно обеспечили защиту территории НАТО, как и предусмотрено их назначением.

Вместе с Польшей в операции участвовали несколько союзников. Среди них были польские F16, нидерландские F35, итальянские AWACS, многоцелевые транспортные самолеты-заправщики НАТО и немецкие Patriot. Я выражаю благодарность пилотам и всем, кто присоединился к этой быстрой и умелой реакции