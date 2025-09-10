$41.120.13
УНН Lite
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 58898 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 54174 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 51369 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 120239 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 75271 просмотра
"Мы показали, что способны себя защитить": реакция НАТО на нарушение воздушного пространства Польши российскими БПЛА

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Генсек Марк Рютте заявил об активации средств ПВО для защиты территории Польши после нарушения ее воздушного пространства российскими БПЛА. В операции участвовали силы нескольких союзников, включая Польшу, Нидерланды, Италию и Германию.

"Мы показали, что способны себя защитить": реакция НАТО на нарушение воздушного пространства Польши российскими БПЛА

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отреагировал на нарушение воздушного пространства Польши российскими БПЛА в ночь на 10 сентября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Детали

Рютте заявил, что средства ПВО Организации Североатлантического договора были активированы и успешно обеспечили защиту территории НАТО, как и предусмотрено их назначением.

Вместе с Польшей в операции участвовали несколько союзников. Среди них были польские F16, нидерландские F35, итальянские AWACS, многоцелевые транспортные самолеты-заправщики НАТО и немецкие Patriot. Я выражаю благодарность пилотам и всем, кто присоединился к этой быстрой и умелой реакции

- заявил генсек НАТО.

Рютте подчеркнул важность больших инвестиций в коллективную оборону, а также наращивать оборонное производство, чтобы иметь все необходимое для сдерживания и обороны.

Он добавил, что россия ведет опасную агрессивную войну против Украины, постоянно нацеливаясь на гражданское население и гражданскую инфраструктуру. Союзники решительно настроены усилить свою поддержку Украины в условиях эскалации кампании россии, отметил генсек.

Напомним

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на 10 сентября было зафиксировано 19 вторжений в воздушное пространство Польши.

Также власти Польши заявили о сбитии российских дронов, нарушивших ее воздушное пространство во время атаки на Украину. Обломки одного из них уже нашли.

Кроме того, стало известно, что россия готовила дроновые атаки против Польши еще с июля текущего года. Для этого использовались польские и литовские SIM-карты.

На фоне воздушных атак, а также из-за российско-белорусских учений "Запад-2025", Польша начала перебрасывать войска к белорусской границе.

Евгений Устименко

