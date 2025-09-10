"Мы показали, что способны себя защитить": реакция НАТО на нарушение воздушного пространства Польши российскими БПЛА
Киев • УНН
Генсек Марк Рютте заявил об активации средств ПВО для защиты территории Польши после нарушения ее воздушного пространства российскими БПЛА. В операции участвовали силы нескольких союзников, включая Польшу, Нидерланды, Италию и Германию.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отреагировал на нарушение воздушного пространства Польши российскими БПЛА в ночь на 10 сентября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАТО.
Детали
Рютте заявил, что средства ПВО Организации Североатлантического договора были активированы и успешно обеспечили защиту территории НАТО, как и предусмотрено их назначением.
Вместе с Польшей в операции участвовали несколько союзников. Среди них были польские F16, нидерландские F35, итальянские AWACS, многоцелевые транспортные самолеты-заправщики НАТО и немецкие Patriot. Я выражаю благодарность пилотам и всем, кто присоединился к этой быстрой и умелой реакции
Рютте подчеркнул важность больших инвестиций в коллективную оборону, а также наращивать оборонное производство, чтобы иметь все необходимое для сдерживания и обороны.
Он добавил, что россия ведет опасную агрессивную войну против Украины, постоянно нацеливаясь на гражданское население и гражданскую инфраструктуру. Союзники решительно настроены усилить свою поддержку Украины в условиях эскалации кампании россии, отметил генсек.
Напомним
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на 10 сентября было зафиксировано 19 вторжений в воздушное пространство Польши.
Также власти Польши заявили о сбитии российских дронов, нарушивших ее воздушное пространство во время атаки на Украину. Обломки одного из них уже нашли.
Кроме того, стало известно, что россия готовила дроновые атаки против Польши еще с июля текущего года. Для этого использовались польские и литовские SIM-карты.
На фоне воздушных атак, а также из-за российско-белорусских учений "Запад-2025", Польша начала перебрасывать войска к белорусской границе.