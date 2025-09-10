$41.120.13
Ексклюзив
10:41 • 7888 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
08:44 • 18239 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
08:33 • 20282 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
07:09 • 17574 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
06:41 • 24470 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
06:30 • 18879 перегляди
Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО
10 вересня, 01:02 • 45297 перегляди
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
9 вересня, 19:32 • 89853 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
9 вересня, 16:05 • 74657 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 84030 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
"Ми показали, що здатні себе захистити": реакція НАТО на порушення повітряного простору Польщі російськими БПЛА

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Генсек Марк Рютте заявив про активацію засобів ППО для захисту території Польщі після порушення її повітряного простору російськими БПЛА. У операції брали участь сили кількох союзників, включаючи Польщу, Нідерланди, Італію та Німеччину.

"Ми показали, що здатні себе захистити": реакція НАТО на порушення повітряного простору Польщі російськими БПЛА

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відреагував на порушення повітряного простору Польщі російськими БПЛА у ніч на 10 вересня. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу НАТО.

Деталі

Рютте заявив, що засоби ППО Організації Північноатлантичного договору були активовані і успішно забезпечили захист території НАТО, як і передбачено їхнім призначенням.

Разом з Польщею в операції брали участь кілька союзників. Серед них були польські F16, нідерландські F35, італійські AWACS, багатоцільові транспортні літаки-заправники НАТО і німецькі Patriot. Я висловлюю подяку пілотам і всім, хто долучився до цієї швидкої і вправної реакції

- заявив генсек НАТО.

Рютте наголосив на важливості більших інвестицій в колективну оборону, а також нарощувати оборонне виробництво, щоб мати все необхідне для стримування та оборони.

Він додав, що росія веде небезпечну агресивну війну проти України, постійно націлюючись на цивільне населення та цивільну інфраструктуру. Союзники рішуче налаштовані посилити свою підтримку України в умовах ескалації кампанії росії, зазначив генсек.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у ніч проти 10 вересня було зафіксовано 19 вторгнень у повітряний простір Польщі.

Також влада Польщі заявила про збиття російських дронів, які порушили її повітряний простір під час атаки на Україну. Уламки одного з них вже знайшли.

Крім того, стало відомо, що росія готувала дронові атаки проти Польщі ще з липня поточного року. Для цього використовувались польські та литовські SIM-картки.

На тлі повітряних атак, а також через російсько-білоруські навчання "Захід-2025", Польща почала перекидати війська до білоруського кордону.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Білорусь
Марк Рютте
Lockheed Martin F-35 Lightning II
НАТО
MIM-104 Patriot
Литва
Дональд Туск
Україна
F-16 Fighting Falcon
Польща