"Ми показали, що здатні себе захистити": реакція НАТО на порушення повітряного простору Польщі російськими БПЛА

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відреагував на порушення повітряного простору Польщі російськими БПЛА у ніч на 10 вересня. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу НАТО.

Рютте заявив, що засоби ППО Організації Північноатлантичного договору були активовані і успішно забезпечили захист території НАТО, як і передбачено їхнім призначенням.

Разом з Польщею в операції брали участь кілька союзників. Серед них були польські F16, нідерландські F35, італійські AWACS, багатоцільові транспортні літаки-заправники НАТО і німецькі Patriot. Я висловлюю подяку пілотам і всім, хто долучився до цієї швидкої і вправної реакції