"Ми показали, що здатні себе захистити": реакція НАТО на порушення повітряного простору Польщі російськими БПЛА
Київ • УНН
Генсек Марк Рютте заявив про активацію засобів ППО для захисту території Польщі після порушення її повітряного простору російськими БПЛА. У операції брали участь сили кількох союзників, включаючи Польщу, Нідерланди, Італію та Німеччину.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відреагував на порушення повітряного простору Польщі російськими БПЛА у ніч на 10 вересня. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу НАТО.
Деталі
Рютте заявив, що засоби ППО Організації Північноатлантичного договору були активовані і успішно забезпечили захист території НАТО, як і передбачено їхнім призначенням.
Разом з Польщею в операції брали участь кілька союзників. Серед них були польські F16, нідерландські F35, італійські AWACS, багатоцільові транспортні літаки-заправники НАТО і німецькі Patriot. Я висловлюю подяку пілотам і всім, хто долучився до цієї швидкої і вправної реакції
Рютте наголосив на важливості більших інвестицій в колективну оборону, а також нарощувати оборонне виробництво, щоб мати все необхідне для стримування та оборони.
Він додав, що росія веде небезпечну агресивну війну проти України, постійно націлюючись на цивільне населення та цивільну інфраструктуру. Союзники рішуче налаштовані посилити свою підтримку України в умовах ескалації кампанії росії, зазначив генсек.
Нагадаємо
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у ніч проти 10 вересня було зафіксовано 19 вторгнень у повітряний простір Польщі.
Також влада Польщі заявила про збиття російських дронів, які порушили її повітряний простір під час атаки на Україну. Уламки одного з них вже знайшли.
Крім того, стало відомо, що росія готувала дронові атаки проти Польщі ще з липня поточного року. Для цього використовувались польські та литовські SIM-картки.
На тлі повітряних атак, а також через російсько-білоруські навчання "Захід-2025", Польща почала перекидати війська до білоруського кордону.