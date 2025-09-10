$41.120.13
Трамп отреагировал на атаку российских дронов на Польшу

Киев • УНН

 • 696 просмотра

Дональд Трамп отреагировал на нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами. НАТО активировало статью 4 Североатлантического договора.

Трамп отреагировал на атаку российских дронов на Польшу

Президент США Дональд Трамп отреагировал на атаку российских дронов на Польшу вопросом - "что это за нарушение россией воздушного пространства". Об этом Трамп написал в своей соцсети Тruthsocial, передает УНН.

Что это за нарушение россией воздушного пространства Польши с помощью дронов? Началось 

- написал Трамп.

Дополнение

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на 10 сентября было зафиксировано 19 вторжений в воздушное пространство Польши.

Власти Польши заявили о сбитии российских дронов, нарушивших ее воздушное пространство во время атаки на Украину. Обломки одного из них уже нашли.

Кроме того, стало известно, что россия готовила дроновые атаки против Польши еще с июля текущего года. Для этого использовались польские и литовские SIM-карты.

НАТО активировало статью 4 Североатлантического договора из-за атаки российских дронов.

Павел Башинский

