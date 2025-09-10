Трамп отреагировал на атаку российских дронов на Польшу
Киев • УНН
Дональд Трамп отреагировал на нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами. НАТО активировало статью 4 Североатлантического договора.
Президент США Дональд Трамп отреагировал на атаку российских дронов на Польшу вопросом - "что это за нарушение россией воздушного пространства". Об этом Трамп написал в своей соцсети Тruthsocial, передает УНН.
Что это за нарушение россией воздушного пространства Польши с помощью дронов? Началось
Дополнение
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на 10 сентября было зафиксировано 19 вторжений в воздушное пространство Польши.
Власти Польши заявили о сбитии российских дронов, нарушивших ее воздушное пространство во время атаки на Украину. Обломки одного из них уже нашли.
Кроме того, стало известно, что россия готовила дроновые атаки против Польши еще с июля текущего года. Для этого использовались польские и литовские SIM-карты.
НАТО активировало статью 4 Североатлантического договора из-за атаки российских дронов.