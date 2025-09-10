$41.120.13
"Это не могло быть несчастным случаем": в МИД Польши прокомментировали ночную атаку российских дронов

Киев • УНН

 • 126 просмотра

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что появление 19 дронов в воздушном пространстве страны не может быть случайностью, а силы ПВО НАТО прошли испытания. Он также отметил, что это беспрецедентное нарушение пространства ЕС и НАТО, и обсуждение состоится на высшем уровне.

"Это не могло быть несчастным случаем": в МИД Польши прокомментировали ночную атаку российских дронов

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что появление 19 дронов в воздушном пространстве страны нельзя считать случайностью. Он также отметил, что силы противовоздушной обороны НАТО прошли это испытание. Об этом сообщает ONET WIADOMOSCI, пишет УНН.

Польское воздушное пространство было нарушено 19 раз. Российские дроны пролетали над Польшей и были сбиты. В операции участвовали польские, голландские, итальянские и немецкие войска, за что мы благодарим наших союзников 

– объявил Сикорский на конференции.

Глава МИД Польши добавил, что когда речь идет о 19 дронах, то трудно поверить, что произошел несчастный случай, что это какая-то случайность.

В случае с 19 дронами очень маловероятно, что это был несчастный случай. Мы наблюдаем за тем, что делают союзники, что делала Турция, когда чувствовала угрозу, когда чувствовала угрозу в случае гражданской войны в Сирии

– подчеркнул Сикорский.

Он также пояснил, что Статья 4 устава НАТО означает, что если один из союзников чувствует угрозу, то состоится обсуждение на высшем уровне.

Сегодня Североатлантический совет собрался на уровне послов, но нельзя исключать, что выступят министры. Все понимают, что это прецедент; такого нарушения пространства ЕС и НАТО у нас еще никогда не было. Мы на этом не остановимся 

– добавил Сикорский.

По словам Сикорского, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига просил вернуться к вопросу о помощи Украине со стороны НАТО сбивать вражеские цели в ее небе. Пока никаких решений в этом направлении принято не было.

Министр иностранных дел Украины просил о сбитии объектов над Украиной. Определенным оперативным ограничением для наших пилотов является наша забота о том, чтобы никто на земле не пострадал. Я подчеркиваю, что это просьба; никаких решений не принято 

- сообщил Сикорский.

Глава МИД Польши также выразил убеждение, что данная ситуация показала, что системы противовоздушной обороны НАТО работают надежно и Польша прошла испытание. Он также добавил, что такими действиями путин высмеивает мирные усилия президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

путин высмеивает мирные усилия президента Трампа. После саммита на Аляске вместо прекращения огня мы имели усиление российских атак против Украины. То, что произошло в польском небе, является остатком этого усиленного наступления. Я ожидаю, что президент Трамп захочет показать Польше, что то, что он сказал о безопасности, будет подкреплено действиями 

– считает Сикорский.

