Трамп проведе розмову з президентом Польщі Навроцьким після російських атак

Ексклюзив
13:48 • 2156 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністю
13:15 • 5480 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
12:25 • 11716 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідження виявить склад злочину у його діях - юрист
12:10 • 15733 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10:41 • 40855 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
08:44 • 60813 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору Польщі
Ексклюзив
08:33 • 51152 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 31509 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41 • 35858 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
10 вересня, 06:30 • 24109 перегляди
Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО
На Житомирщині після масованої атаки рф є загиблий та поранений
У Польщі знайшли перший зі збитих російських БПЛА, що порушили повітряний простір країни
Трампа запитали про російські дрони над Польщею: він відповів одним словом
"Нам просто вимкнули рубільник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку
На Вінниччині затримано 23-річного вчителя, який ймовірно причетний до вбивства двох своїх учнів
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністю
Ексклюзив
13:48 • 2152 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10:41 • 40836 перегляди
"Нам просто вимкнули рубільник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору Польщі
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
Ексклюзив
08:33 • 51144 перегляди
Дональд Туск
Урсула фон дер Ляєн
Марк Рютте
Володимир Зеленський
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Польща
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion Week
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним сином
Lockheed Martin F-35 Lightning II
TikTok
Мі-8
MIM-104 Patriot
Financial Times

Трамп проведе розмову з президентом Польщі Навроцьким після російських атак

Київ • УНН

 • 204 перегляди

Президент США Дональд Трамп проведе розмову з президентом Польщі Каролем Навроцьким. Це відбудеться на тлі російських безпілотних атак на Польщу.

Трамп проведе розмову з президентом Польщі Навроцьким після російських атак

Президент США Дональд Трамп планує у середу поговорити з президентом Польщі Каролем Навроцьким на тлі атаки російських безпілотників, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Президент США Дональд Трамп та Білий дім відстежують повідомлення з Польщі.

Офіційний представник Білого дому повідомив, що Трамп планує у середу поговорити з президентом Польщі Каролем Навроцьким.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у ніч проти 10 вересня було зафіксовано 19 вторгнень у повітряний простір Польщі.

Також влада Польщі заявила про збиття російських дронів, які порушили її повітряний простір під час атаки на Україну. Уламки одного з них вже знайшли.

Крім того, стало відомо, що росія готувала дронові атаки проти Польщі ще з липня поточного року. Для цього використовувались польські та литовські SIM-картки.

На тлі повітряних атак, а також через російсько-білоруські навчання "Захід-2025", Польща почала перекидати війська до білоруського кордону.

Антоніна Туманова

Білорусь
Білий дім
Дональд Трамп
Україна
Польща