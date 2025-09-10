Трамп проведе розмову з президентом Польщі Навроцьким після російських атак
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп проведе розмову з президентом Польщі Каролем Навроцьким. Це відбудеться на тлі російських безпілотних атак на Польщу.
Президент США Дональд Трамп планує у середу поговорити з президентом Польщі Каролем Навроцьким на тлі атаки російських безпілотників, передає УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Президент США Дональд Трамп та Білий дім відстежують повідомлення з Польщі.
Офіційний представник Білого дому повідомив, що Трамп планує у середу поговорити з президентом Польщі Каролем Навроцьким.
Нагадаємо
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у ніч проти 10 вересня було зафіксовано 19 вторгнень у повітряний простір Польщі.
Також влада Польщі заявила про збиття російських дронів, які порушили її повітряний простір під час атаки на Україну. Уламки одного з них вже знайшли.
Крім того, стало відомо, що росія готувала дронові атаки проти Польщі ще з липня поточного року. Для цього використовувались польські та литовські SIM-картки.
На тлі повітряних атак, а також через російсько-білоруські навчання "Захід-2025", Польща почала перекидати війська до білоруського кордону.