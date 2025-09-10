$41.120.13
Трамп проведет разговор с президентом Польши Навроцким после российских атак

Киев • УНН

 • 514 просмотра

Президент США Дональд Трамп проведет разговор с президентом Польши Каролем Навроцким. Это произойдет на фоне российских беспилотных атак на Польшу.

Трамп проведет разговор с президентом Польши Навроцким после российских атак

Президент США Дональд Трамп планирует в среду поговорить с президентом Польши Каролем Навроцким на фоне атаки российских беспилотников, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Президент США Дональд Трамп и Белый дом отслеживают сообщения из Польши.

Официальный представитель Белого дома сообщил, что Трамп планирует в среду поговорить с президентом Польши Каролем Навроцким.

Напомним

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на 10 сентября было зафиксировано 19 вторжений в воздушное пространство Польши.

Также власти Польши заявили о сбитии российских дронов, которые нарушили ее воздушное пространство во время атаки на Украину. Обломки одного из них уже нашли.

Кроме того, стало известно, что россия готовила дроновые атаки против Польши еще с июля текущего года. Для этого использовались польские и литовские SIM-карты.

На фоне воздушных атак, а также из-за российско-белорусских учений "Запад-2025", Польша начала перебрасывать войска к белорусской границе.

Антонина Туманова

