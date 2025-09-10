$41.120.13
"Це не могло бути нещасним випадком": у МЗС Польщі прокоментували нічну атаку російських дронів

Київ • УНН

 • 220 перегляди

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що поява 19 дронів у повітряному просторі країни не може бути випадковістю, а сили ППО НАТО пройшли випробування. Він також зазначив, що це безпрецедентне порушення простору ЄС і НАТО, і обговорення відбудеться на найвищому рівні.

"Це не могло бути нещасним випадком": у МЗС Польщі прокоментували нічну атаку російських дронів

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що появу 19 дронів у повітряному просторі країни не можна вважати випадковістю. Він також наголосив, що сили протиповітряної оборони НАТО пройшли це випробування. Про це повідомляє ONET WIADOMOSCI, пише УНН.

Польський повітряний простір було порушено 19 разів. російські дрони пролітали над Польщею і були збиті. В операції брали участь польські, голландські, італійські та німецькі війська, за що ми дякуємо нашим союзникам 

– оголосив Сікорський на конференції.

Глава МЗС Польщі додав, що коли йдеться про 19 дронів, то важко повірити, що стався нещасний випадок, що це якась випадковість.

У випадку з 19 дронами дуже малоймовірно, що це був нещасний випадок. Ми спостерігаємо за тим, що роблять союзники, що робила Туреччина, коли відчувала загрозу, коли відчувала загрозу у разі громадянської війни в Сирії

– наголосив Сікорський.

Він також пояснив, що Стаття 4 статуту НАТО означає, що якщо один з союзників відчуває загрозу, то відбудеться обговорення на вищому рівні.

У міноборони рф запевняють, що не планували атакувати Польщу і готові до переговорів з Варшавою10.09.25, 16:05 • 4050 переглядiв

Сьогодні Північноатлантична рада зібралася на рівні послів, але не можна виключати, що виступлять міністри. Усі розуміють, що це прецедент; такого порушення простору ЄС і НАТО у нас ще ніколи не було. Ми на цьому не зупинимося 

– додав Сікорський.

За словами Сікорського, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга просив повернутися до питання щодо допомоги Україні з боку НАТО збивати ворожі цілі у її небі. Наразі жодних рішень у цьому напрямку прийнято не було.

Міністр закордонних справ України просив про збиття об’єктів над Україною. Певним оперативним обмеженням для наших пілотів є наша турбота про те, щоб ніхто на землі не постраждав. Я наголошую, що це прохання; жодних рішень не прийнято 

- повідомив Сікорський.

Глава МЗС Польщі також висловив переконання, що дана ситуація показала, що системи протиповітряної оборони НАТО працюють надійно і Польща пройшла випробування. Він також додав, що такими діями путін висміює мирні зусилля президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

путін висміює мирні зусилля президента Трампа. Після саміту на Алясці замість припинення вогню ми мали посилення російських атак проти України. Те, що сталося в польському небі, є залишком цього посиленого наступу. Я очікую, що президент Трамп захоче показати Польщі, що те, що він сказав про безпеку, буде підкріплено діями 

– вважає Сікорський.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп планує у середу поговорити з президентом Польщі Каролем Навроцьким на тлі атаки російських безпілотників.

Павло Зінченко

