Эксклюзив
10 сентября, 15:04
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностью
10 сентября, 13:15
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10 сентября, 10:41
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства Польши
Эксклюзив
10 сентября, 08:33
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Мерц о вторжении дронов РФ в Польшу: сознательная провокация Кремля

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши было сознательной провокацией Кремля. Он подчеркнул необходимость значительного улучшения противовоздушной обороны НАТО.

Мерц о вторжении дронов РФ в Польшу: сознательная провокация Кремля

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши было сознательной провокацией Кремля. Он признал, что ПВО НАТО отреагировала, однако не настолько эффективно, чтобы предотвратить массовое нарушение границы. Об этом информирует издание Politico, передает УНН.

Детали

Мерц отметил, что этот инцидент стал еще одним этапом в ряде российских провокаций, которые уже месяцами наблюдаются в Балтийском регионе и на восточном фланге НАТО. Он подчеркнул, что атака беспилотников является серьезной угрозой миру в Европе и подтверждает сознательный характер действий Москвы.

Это абсолютно безрассудное действие российского правительства является частью ряда провокаций, которые мы наблюдаем в Балтийском регионе и на восточном фланге НАТО на протяжении многих месяцев. Это очень серьезная угроза миру в Европе

- сказал канцлер Германии.

Он поддержал оценку премьер-министра Польши Дональда Туска о преднамеренности вторжения и отверг заявления Кремля о "несчастном случае" или "стечении обстоятельств".

Особое внимание Мерц уделил состоянию системы противовоздушной обороны. По его словам, этот инцидент показал, что противовоздушная оборона НАТО в Европе нуждается в значительном улучшении.

Прежде всего, я хотел бы отметить, что европейская противовоздушная оборона, противовоздушная оборона НАТО, сработала, но, конечно, не так хорошо, как должна была бы, чтобы предотвратить проникновение такого большого количества беспилотников в воздушное пространство Польши

- заметил Мерц.

По его мнению, это серьезный сигнал для союзников, который должен стать поводом для глубокой дискуссии как в НАТО, так и в Европейском Союзе.

"Мы есть и будем решительно настроены значительно усилить боеготовность и обороноспособность европейской части НАТО", – канцлер Германии.

Напомним

В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину. Аэропорт "Жешув" закрыт из-за "незапланированной военной активности".

Российские дроны-камикадзе, атакуя Украину, нарушили воздушное пространство Польши, вызвав международный резонанс. Мировые лидеры призывают усилить поддержку Украины и оборону Европы.

Вице-премьер-министр Польши Владислав Косиняк-Камыш провел разговор с министрами обороны стран-союзников, включая Украину. Они заверили в поддержке решительных действий Польши после атаки российских дронов.

Вита Зеленецкая

