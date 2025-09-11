Польша реагирует на вторжение дронов РФ: воздушное движение на востоке страны ограничено до зимы
Польша ограничивает воздушное движение на востоке страны вдоль границ с Беларусью и Украиной с 10 сентября по 9 декабря. Запрет полетов действует из-за обнаружения 16 российских дронов на территории Польши.
Из соображений национальной безопасности, согласно постановлению правительства Польши, вдоль границ с Беларусью и Украиной, воздушное движение будет ограничено: будет действовать полный запрет на полеты.
Детали
Воздушное движение на востоке Польши вдоль границ Польши с Беларусью и Украиной ограничено с 10 сентября по 9 декабря. Объявлен полный запрет полетов. Исключение - военные рейсы.
Заявление Польского агентства аэронавигационных услуг (PANSA):
По просьбе Оперативного командования Вооруженных сил Польши с 10 сентября 2025 года, с 22:00 UTC до 23:59 UTC 9 декабря 2025 года, в восточной части Польши будет введено ограничение воздушного движения в виде зоны ограничения EP R129. От захода солнца (SS) до восхода солнца (SR) действует полный запрет полетов в зоне EP R129, за исключением военных самолетов
Напомним
После вторжения группы БПЛА из РФ, в Польше обнаружено уже 16 российских дронов.
Канцлер Германии Фридрих Мерц 10 сентября заявил, что вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши было сознательной провокацией Москвы.
В марте 2025 года ряд компаний объявил о планах возобновления рейсов в Украину. Среди них:
- Wizz Air;
- Ryanair;
- AirBaltic.
