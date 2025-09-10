У Польщі знайшли вже 16 російських дронів, один з них розбився біля військової бази
Київ • УНН
У Польщі виявлено 16 російських дронів після нічного нальоту. Один з них впав на підрозділ Територіальної оборони, інший пошкодив дах господарської будівлі.
У Польщі вже виявили 16 російських дронів, один з яких впав на територію підрозділу Територіальної оборони. Про це пише видання RMF 24, передає УНН.
Вже 16 дронів було знайдено на території Польщі після нічного нальоту з боку росії. Один з безпілотників впав на територію підрозділу Територіальної оборони в Новому Місті над Піліцею в Гройцькому повіті, тобто дуже близько до Варшави. Дрон не завдав шкоди
Зазначається, що про наступне місцезнаходження Міністерство внутрішніх справ повідомило до 18 години. Це Чижів у Буському повіті (Святокриське воєводство). На території цього воєводства також було знайдено розбитий безпілотник на полі в Соботці в гміні Ожарів (він не завдав жодної шкоди) та в Смикові (гміна Раків, Буський район).
Уламки дрона також знайшли в селі Бихавка Третя поблизу Любліна. Там дрон, що падав, пошкодив дах господарської будівлі.
Наразі дрони були знайдені в таких населених пунктах Чосновка, Чесніки, Вирики, Кривоверба-Колонія, Вохинь, Вєлькі-Лан, Заблоце-Колонія, Вихалев, Бихавка Третя, Олесно, між Рабіанами і Севриновим.
Нагадаємо
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у ніч проти 10 вересня було зафіксовано 19 вторгнень у повітряний простір Польщі.
Влада Польщі заявила про збиття російських дронів, які порушили її повітряний простір під час атаки на Україну. Уламки одного з них вже знайшли.
Крім того, стало відомо, що росія готувала дронові атаки проти Польщі ще з липня поточного року. Для цього використовувались польські та литовські SIM-картки.
НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору через атаку російських дронів.