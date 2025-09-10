В Польше нашли уже 16 российских дронов, один из них разбился возле военной базы
В Польше обнаружено 16 российских дронов после ночного налета. Один из них упал на подразделение Территориальной обороны, другой повредил крышу хозяйственной постройки.
В Польше уже обнаружено 16 российских дронов, один из которых упал на территорию подразделения Территориальной обороны. Об этом пишет издание RMF 24, передает УНН.
Уже 16 дронов было найдено на территории Польши после ночного налета со стороны России. Один из беспилотников упал на территорию подразделения Территориальной обороны в Новом Месте над Пилицей в Гройцком повяте, то есть очень близко к Варшаве. Дрон не нанес вреда
Отмечается, что о следующем местонахождении Министерство внутренних дел сообщило до 18 часов. Это Чижув в Буском повяте (Свентокшиское воеводство). На территории этого воеводства также был найден разбитый беспилотник на поле в Соботке в гмине Ожарув (он не нанес никакого вреда) и в Смыкове (гмина Ракув, Буский район).
Обломки дрона также нашли в селе Быхавка Третья вблизи Люблина. Там падающий дрон повредил крышу хозяйственной постройки.
Сейчас дроны были найдены в таких населенных пунктах: Чоснувка, Чесники, Вырыки, Кривоверба-Колония, Вохынь, Вельки-Лан, Заблоце-Колония, Выхалев, Быхавка Третья, Олесно, между Рабянами и Севриновым.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на 10 сентября было зафиксировано 19 вторжений в воздушное пространство Польши.
Власти Польши заявили о сбитии российских дронов, нарушивших ее воздушное пространство во время атаки на Украину. Обломки одного из них уже нашли.
Кроме того, стало известно, что Россия готовила дроновые атаки против Польши еще с июля текущего года. Для этого использовались польские и литовские SIM-карты.
НАТО активировало статью 4 Североатлантического договора из-за атаки российских дронов.