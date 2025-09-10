$41.120.13
Эксклюзив
15:04 • 12250 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
13:48 • 28919 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностью
10 сентября, 13:15 • 21711 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25 • 24936 просмотра
10 сентября, 12:25 • 24936 просмотра

Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10 • 26589 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 56594 просмотра
10 сентября, 10:41 • 56594 просмотра

Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 77941 просмотра
10 сентября, 08:44 • 77941 просмотра

Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства Польши
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 61770 просмотра
10 сентября, 08:33 • 61770 просмотра

российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 34510 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41 • 38686 просмотра
10 сентября, 06:41 • 38686 просмотра

Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
В Польше нашли уже 16 российских дронов, один из них разбился возле военной базы

Киев • УНН

 • 66 просмотра

В Польше обнаружено 16 российских дронов после ночного налета. Один из них упал на подразделение Территориальной обороны, другой повредил крышу хозяйственной постройки.

В Польше нашли уже 16 российских дронов, один из них разбился возле военной базы

В Польше уже обнаружено 16 российских дронов, один из которых упал на территорию подразделения Территориальной обороны. Об этом пишет издание RMF 24, передает УНН.

Уже 16 дронов было найдено на территории Польши после ночного налета со стороны России. Один из беспилотников упал на территорию подразделения Территориальной обороны в Новом Месте над Пилицей в Гройцком повяте, то есть очень близко к Варшаве. Дрон не нанес вреда 

- пишет издание.

Отмечается, что о следующем местонахождении Министерство внутренних дел сообщило до 18 часов. Это Чижув в Буском повяте (Свентокшиское воеводство). На территории этого воеводства также был найден разбитый беспилотник на поле в Соботке в гмине Ожарув (он не нанес никакого вреда) и в Смыкове (гмина Ракув, Буский район).

Обломки дрона также нашли в селе Быхавка Третья вблизи Люблина. Там падающий дрон повредил крышу хозяйственной постройки.

Сейчас дроны были найдены в таких населенных пунктах: Чоснувка, Чесники, Вырыки, Кривоверба-Колония, Вохынь, Вельки-Лан, Заблоце-Колония, Выхалев, Быхавка Третья, Олесно, между Рабянами и Севриновым.

Напомним

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на 10 сентября было зафиксировано 19 вторжений в воздушное пространство Польши.

Власти Польши заявили о сбитии российских дронов, нарушивших ее воздушное пространство во время атаки на Украину. Обломки одного из них уже нашли.

Кроме того, стало известно, что Россия готовила дроновые атаки против Польши еще с июля текущего года. Для этого использовались польские и литовские SIM-карты.

НАТО активировало статью 4 Североатлантического договора из-за атаки российских дронов.

Павел Башинский

Новости Мира
НАТО
Варшава
Литва
Дональд Туск
Украина
Польша