Туск попередив про відповідь у разі атаки на Польщу

На будь-які нові спроби атак проти Польщі країна завжди даватиме адекватну відповідь. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає УНН з посиланням на Wiadomosci.pl.

Деталі

За словами Глави польського Уряду, "кожен, хто вирішить будь-яким чином атакувати Польщу, польську територію чи польський повітряний простір, завжди повинен буде рахуватися з адекватною реакцією".

Кожен, хто захоче будь-яким чином атакувати Польщу, буде адекватно покараний, як це було в ніч 10 вересня", - зазначив прем'єр, підсумовуючи засідання Ради національної безпеки - попередив Туск, у підсумку засідання Ради національної безпеки.

Політик запевнив, що Польща буде "дуже точно й пильно стежити за подіями на східному кордоні, що пов'язані з військовими навчаннями росії та Білорусі "Запад".

Ніщо не уникне нашої уваги, і ми, звичайно, будемо інформувати про все наших союзників - повідомив очільник уряду.

Прем’єр наголосив, що польська влада "не вважає, а абсолютно впевнена, що за цією провокацією стоїть росія".

Ми відкидаємо всі маніпуляції та дезінформацію, які натякають, що за атакою стоїть Україна. Відповідальність лежить на російській федерації - зауважив Туск.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами рф

В ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну. Аеропорт "Жешув" зачинений через "незаплановану військову активність".

Польща вночі 9-10 вересня задіяла власні та союзні літаки для безпеки повітряного простору. Це сталося після зальоту російських безпілотників під час атаки на Україну.

Під час масованої атаки на Україну 10 вересня 19 російських безпілотників порушили повітряний простір Польщі. П'ять із них прямували до бази НАТО, через яку Альянс постачає військову допомогу Україні.

Нагадаємо

Міністри закордонних справ Литви, Польщі та України засудили вторгнення російських дронів на територію Польщі. Вони закликають посилити протиповітряну оборону України та зміцнити східний фланг НАТО.

Вторгнення російських БПЛА у повітряний простір Польщі: Варшава скликала екстрене засідання Ради Безпеки ООН