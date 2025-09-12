$41.210.09
19:17
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
15:15
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
11 вересня, 14:33
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
11 вересня, 14:08
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 12:34
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
11 вересня, 12:15
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
11 вересня, 12:15
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11 вересня, 11:02
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Туск попередив про відповідь у разі атаки на Польщу

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна адекватно відповідатиме на будь-які атаки. Це стосується і порушень повітряного простору, за які відповідальність покладається на РФ.

Туск попередив про відповідь у разі атаки на Польщу

На будь-які нові спроби атак проти Польщі країна завжди даватиме адекватну відповідь. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає УНН з посиланням на  Wiadomosci.pl.

Деталі

За словами Глави польського Уряду, "кожен, хто вирішить будь-яким чином атакувати Польщу, польську територію чи польський повітряний простір, завжди повинен буде рахуватися з адекватною реакцією".

Кожен, хто захоче будь-яким чином атакувати Польщу, буде адекватно покараний, як це було в ніч 10 вересня", - зазначив прем'єр, підсумовуючи засідання Ради національної безпеки

- попередив Туск, у підсумку засідання Ради національної безпеки.

Політик запевнив, що Польща буде "дуже точно й пильно стежити за подіями на східному кордоні, що пов'язані з військовими навчаннями росії та Білорусі "Запад".

Ніщо не уникне нашої уваги, і ми, звичайно, будемо інформувати про все наших союзників

- повідомив очільник уряду.

Прем’єр наголосив, що польська влада "не вважає, а абсолютно впевнена, що за цією провокацією стоїть росія".

Ми відкидаємо всі маніпуляції та дезінформацію, які натякають, що за атакою стоїть Україна. Відповідальність лежить на російській федерації

- зауважив Туск.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами рф

В ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну. Аеропорт "Жешув" зачинений через "незаплановану військову активність".   

Польща вночі 9-10 вересня задіяла власні та союзні літаки для безпеки повітряного простору. Це сталося після зальоту російських безпілотників під час атаки на Україну.

Під час масованої атаки на Україну 10 вересня 19 російських безпілотників порушили повітряний простір Польщі. П'ять із них прямували до бази НАТО, через яку Альянс постачає військову допомогу Україні.

Нагадаємо

Міністри закордонних справ Литви, Польщі та України засудили вторгнення російських дронів на територію Польщі. Вони закликають посилити протиповітряну оборону України та зміцнити східний фланг НАТО.

Віта Зеленецька

