Російські дрони в Польщі: Люблінський трикутник закликає посилити ППО України та зміцнити східний фланг НАТО

Дії росії та білоруське потурання використанню свого повітряного простору на тлі ударів дронів по Польщі становлять пряму загрозу безпеці Литви, Польщі та України. Про це йдеться в заяві міністрів закордонних справ Литви, Польщі та України - учасників Люблінського трикутника, повідомляє МЗС України, передає УНН.

Деталі

Як вказується в заяві, учасники Люблінського трикутника рішуче засуджують нещодавнє вторгнення російських безпілотників на територію Польщі, вважаючи, що це був навмисний і скоординований удар, що є безпрецедентною провокацією та ескалацією напруженості.

Дії росії та білоруське потурання використанню свого повітряного простору становлять пряму загрозу безпеці всіх країн регіону. Лише спільна та скоординована відповідь може гарантувати безпеку наших громадян. Ми відзначаємо та цінуємо готовність України ділитися всією наявною розвідувальною та оперативною інформацією з Польщею, Литвою та іншими партнерами для побудови ефективної системи раннього попередження та захисту від російських ракетних і дронових атак - йдеться в заяві.

Сторони наголосили на необхідності кращої координації та оперативної співпраці між структурами, відповідальними за безпеку повітряного простору, зазначивши, що такі скоординовані дії мають бути спрямовані на запобігання негативним наслідкам обурливих дій росії та, в ідеалі, сприяти підвищенню ефективності наших заходів протиповітряної оборони.

Ми закликаємо партнерів якнайшвидше посилити протиповітряну оборону України та підтримати Литву і Польщу в їхніх зусиллях щодо зміцнення східного флангу НАТО та ЄС. Лише адекватна та рішуча відповідь може запобігти подальшій ескалації. Ми також відзначаємо спричинений цим інцидентом сплеск російської дезінформації. Ми закликаємо всі наші суспільства зберігати пильність і бути обізнаними щодо підступних російських спроб дезінформації - зазначається в заяві.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у ніч проти 10 вересня було зафіксовано 19 вторгнень у повітряний простір Польщі.