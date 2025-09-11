$41.210.09
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
14:55 • 16936 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
14:49 • 11870 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
14:33 • 10841 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
14:08 • 16832 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 12:34 • 13161 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
11 вересня, 12:15 • 15376 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
11 вересня, 12:15 • 13801 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11 вересня, 11:02 • 13879 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Ексклюзив
11 вересня, 09:51 • 14695 перегляди
Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026
YouTube

Російські дрони в Польщі: Люблінський трикутник закликає посилити ППО України та зміцнити східний фланг НАТО

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Міністри закордонних справ Литви, Польщі та України засудили вторгнення російських дронів на територію Польщі. Вони закликають посилити протиповітряну оборону України та зміцнити східний фланг НАТО.

Російські дрони в Польщі: Люблінський трикутник закликає посилити ППО України та зміцнити східний фланг НАТО

Дії росії та білоруське потурання використанню свого повітряного простору на тлі ударів дронів по Польщі становлять пряму загрозу безпеці Литви, Польщі та України. Про це йдеться в заяві міністрів закордонних справ Литви, Польщі та України - учасників Люблінського трикутника, повідомляє МЗС України, передає УНН.

Деталі

Як вказується в заяві, учасники Люблінського трикутника рішуче засуджують нещодавнє вторгнення російських безпілотників на територію Польщі, вважаючи, що це був навмисний і скоординований удар, що є безпрецедентною провокацією та ескалацією напруженості.

Дії росії та білоруське потурання використанню свого повітряного простору становлять пряму загрозу безпеці всіх країн регіону. Лише спільна та скоординована відповідь може гарантувати безпеку наших громадян. Ми відзначаємо та цінуємо готовність України ділитися всією наявною розвідувальною та оперативною інформацією з Польщею, Литвою та іншими партнерами для побудови ефективної системи раннього попередження та захисту від російських ракетних і дронових атак 

- йдеться в заяві.

Сторони наголосили на необхідності кращої координації та оперативної співпраці між структурами, відповідальними за безпеку повітряного простору, зазначивши, що такі скоординовані дії мають бути спрямовані на запобігання негативним наслідкам обурливих дій росії та, в ідеалі, сприяти підвищенню ефективності наших заходів протиповітряної оборони.

Ми закликаємо партнерів якнайшвидше посилити протиповітряну оборону України та підтримати Литву і Польщу в їхніх зусиллях щодо зміцнення східного флангу НАТО та ЄС. Лише адекватна та рішуча відповідь може запобігти подальшій ескалації. Ми також відзначаємо спричинений цим інцидентом сплеск російської дезінформації. Ми закликаємо всі наші суспільства зберігати пильність і бути обізнаними щодо підступних російських спроб дезінформації 

- зазначається в заяві.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у ніч проти 10 вересня було зафіксовано 19 вторгнень у повітряний простір Польщі.

Павло Башинський

