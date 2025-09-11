Российские дроны в Польше: Люблинский треугольник призывает усилить ПВО Украины и укрепить восточный фланг НАТО

$41.210.09
48.240.05
ukenru
19:17 • 224 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
15:15 • 8686 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
14:55 • 19209 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
14:49 • 12889 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
14:33 • 11771 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
14:08 • 18184 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
11 сентября, 12:34 • 13448 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
11 сентября, 12:15 • 15655 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
11 сентября, 12:15 • 13938 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11 сентября, 11:02 • 14013 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
5м/с
33%
755мм
Популярные новости
Месяц врачи боролись за жизнь ребенка: в Харькове умер 15-летний парень, пострадавший от обстрела РФ11 сентября, 09:38 • 8084 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 30293 просмотра
F-35 «не имеют смысла» в борьбе с дешевыми БПЛА: стоимость управляемой ракеты превышает затраты РФ на «шахед»11 сентября, 13:02 • 10139 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений14:57 • 8300 просмотра
Сийярто обвинил Украину в ухудшении отношений между двумя странами15:13 • 7668 просмотра
публикации
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению14:55 • 19204 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Эксклюзив
14:08 • 18184 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 30333 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества11 сентября, 05:01 • 47801 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 108230 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Стабб
Петер Сийярто
Кит Келлог
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений14:57 • 8346 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 30333 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 23560 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 31860 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 96719 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Saab JAS 39 Gripen
Сухой Су-30
Ил-18
YouTube

Российские дроны в Польше: Люблинский треугольник призывает усилить ПВО Украины и укрепить восточный фланг НАТО

Киев • УНН

 • 796 просмотра

Министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины осудили вторжение российских дронов на территорию Польши. Они призывают усилить противовоздушную оборону Украины и укрепить восточный фланг НАТО.

Российские дроны в Польше: Люблинский треугольник призывает усилить ПВО Украины и укрепить восточный фланг НАТО

Действия россии и попустительство беларуси использованию своего воздушного пространства на фоне ударов дронов по Польше представляют прямую угрозу безопасности Литвы, Польши и Украины. Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел Литвы, Польши и Украины - участников Люблинского треугольника, сообщает МИД Украины, передает УНН.

Детали

Как указывается в заявлении, участники Люблинского треугольника решительно осуждают недавнее вторжение российских беспилотников на территорию Польши, считая, что это был преднамеренный и скоординированный удар, являющийся беспрецедентной провокацией и эскалацией напряженности.

Действия россии и белорусское попустительство использованию своего воздушного пространства представляют прямую угрозу безопасности всех стран региона. Только совместный и скоординированный ответ может гарантировать безопасность наших граждан. Мы отмечаем и ценим готовность Украины делиться всей имеющейся разведывательной и оперативной информацией с Польшей, Литвой и другими партнерами для построения эффективной системы раннего предупреждения и защиты от российских ракетных и дроновых атак 

- говорится в заявлении.

Стороны подчеркнули необходимость лучшей координации и оперативного сотрудничества между структурами, ответственными за безопасность воздушного пространства, отметив, что такие скоординированные действия должны быть направлены на предотвращение негативных последствий возмутительных действий россии и, в идеале, способствовать повышению эффективности наших мер противовоздушной обороны.

Мы призываем партнеров как можно быстрее усилить противовоздушную оборону Украины и поддержать Литву и Польшу в их усилиях по укреплению восточного фланга НАТО и ЕС. Только адекватный и решительный ответ может предотвратить дальнейшую эскалацию. Мы также отмечаем вызванный этим инцидентом всплеск российской дезинформации. Мы призываем все наши общества сохранять бдительность и быть осведомленными о коварных российских попытках дезинформации 

- отмечается в заявлении.

Напомним

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на 10 сентября было зафиксировано 19 вторжений в воздушное пространство Польши.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
«Коалиция желающих»
Государственная граница Украины
Беларусь
НАТО
Европейский Союз
Литва
Дональд Туск
Украина
Польша