Российские дроны в Польше: Люблинский треугольник призывает усилить ПВО Украины и укрепить восточный фланг НАТО

Действия россии и попустительство беларуси использованию своего воздушного пространства на фоне ударов дронов по Польше представляют прямую угрозу безопасности Литвы, Польши и Украины. Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел Литвы, Польши и Украины - участников Люблинского треугольника, сообщает МИД Украины, передает УНН.

Детали

Как указывается в заявлении, участники Люблинского треугольника решительно осуждают недавнее вторжение российских беспилотников на территорию Польши, считая, что это был преднамеренный и скоординированный удар, являющийся беспрецедентной провокацией и эскалацией напряженности.

Действия россии и белорусское попустительство использованию своего воздушного пространства представляют прямую угрозу безопасности всех стран региона. Только совместный и скоординированный ответ может гарантировать безопасность наших граждан. Мы отмечаем и ценим готовность Украины делиться всей имеющейся разведывательной и оперативной информацией с Польшей, Литвой и другими партнерами для построения эффективной системы раннего предупреждения и защиты от российских ракетных и дроновых атак - говорится в заявлении.

Стороны подчеркнули необходимость лучшей координации и оперативного сотрудничества между структурами, ответственными за безопасность воздушного пространства, отметив, что такие скоординированные действия должны быть направлены на предотвращение негативных последствий возмутительных действий россии и, в идеале, способствовать повышению эффективности наших мер противовоздушной обороны.

Мы призываем партнеров как можно быстрее усилить противовоздушную оборону Украины и поддержать Литву и Польшу в их усилиях по укреплению восточного фланга НАТО и ЕС. Только адекватный и решительный ответ может предотвратить дальнейшую эскалацию. Мы также отмечаем вызванный этим инцидентом всплеск российской дезинформации. Мы призываем все наши общества сохранять бдительность и быть осведомленными о коварных российских попытках дезинформации - отмечается в заявлении.

Напомним

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на 10 сентября было зафиксировано 19 вторжений в воздушное пространство Польши.