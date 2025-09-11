$41.120.13
Дональд Трамп
Дональд Туск
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Каш Патель
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Литва
Велика Британія
Вторгнення російських БПЛА у повітряний простір Польщі: Варшава скликала екстрене засідання Ради Безпеки ООН

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Польща скликала екстрене засідання Ради Безпеки ООН через порушення її повітряного простору російськими БПЛА. Прем'єр-міністр Польщі зафіксував 19 вторгнень, а російські дрони були збиті під час атаки на Україну.

Вторгнення російських БПЛА у повітряний простір Польщі: Варшава скликала екстрене засідання Ради Безпеки ООН

Республіка Польща скликала екстрене засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з порушенням повітряного простору російськими БПЛА. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство закордонних справ Польщі у соцмережі "Х".

Деталі

На прохання Польщі буде скликано екстрене засідання Ради Безпеки ООН щодо порушення росією польського повітряного простору

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у ніч проти 10 вересня було зафіксовано 19 вторгнень у повітряний простір Польщі.

Влада Польщі заявила про збиття російських дронів, які порушили її повітряний простір під час атаки на Україну.

Крім того, стало відомо, що росія готувала дронові атаки проти Польщі ще з липня поточного року. Для цього використовувались польські та литовські SIM-картки.

Додатково

Міністр закордонних справ Литви заявив, що вторгнення російських безпілотників у повітряний простір НАТО може призвести до ескалації ситуації. Він додав, що наразі в НАТО ніхто не є в безпеці.

На тлі загрози зі сходу у Латвії думають над закриттям повітряного простору біля кордону з росією і білоруссю.

Євген Устименко

