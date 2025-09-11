$41.120.13
Загроза з боку рф: Латвія розглядає закриття повітряного простору біля східного кордону

Київ • УНН

 • 206 перегляди

У Латвії думають над закриттям повітряного простору біля східного кордону через зростання загроз, зокрема провокацій з безпілотниками. Це дозволить уникнути ризикових маршрутів для цивільної авіації та прискорить реагування військових.

Загроза з боку рф: Латвія розглядає закриття повітряного простору біля східного кордону

Поблизу східного кордону Латвії збройні сили країни пропонують закрити повітряний простір. Таке рішення може стати відповіддю на можливі загрози зі сторони росії, наприклад на такі провокації із безпілотниками, які відбулися на території Польщі. Про це повідомляє Delfi, пише УНН.

Деталі

Командувач Національних збройних сил Каспарс Пуданc у коментарі Латвійському телебаченню заявив, що йдеться про обмеження на кілька днів, причому триваліших, ніж зазвичай. За його словами, закриття повітряного простору дозволить цивільній авіації уникнути ризикових маршрутів та забезпечить військовим швидше ухвалення рішень у разі загроз.

Пуданc також зазначив, що Латвія постійно обговорює з партнерами можливість розміщення союзницьких винищувачів на аеродромі в Лієлварді - хоча б на ротаційній основі. Він припустив, що інцидент із російськими дронами у Польщі цього тижня може підштовхнути союзників до більш рішучих кроків.

Латвія виділяє мільйони євро на американське озброєння для України10.09.25, 06:24 • 5050 переглядiв

Щодо можливості закриття наземних прикордонних пунктів із росією та білоруссю, Пуданc нагадав, що Латвія вже торік посилила контроль і залишила відкритими лише три пункти пропуску, які можуть бути закриті протягом кількох годин у разі потреби.

"Ніхто в НАТО не в безпеці": у Литві відреагували на інцидент з російськими дронами в Польщі11.09.25, 09:51 • 642 перегляди

Хоча наразі біля латвійського кордону активності російських навчань "Захід" не зафіксовано, у Польщі поруч із кордоном діють два полігони, що створює потенційний ризик провокацій. 

На суші ймовірність несподіваних інцидентів значно нижча, ніж у небі. У повітряному просторі швидкість подій зовсім інша, і саме там превентивні заходи мають найбільший сенс

- наголосив командувач.

Раніше міністр оборони Латвії Андріс Спрудс доручив збройним силам оцінити доцільність обмеження використання повітряного простору після випадків із російськими безпілотниками у Польщі. Також уряд країни розглядає додаткові заходи безпеки на східному кордоні.

Нагадаємо

Після того як російські дрони увійшли у повітряний простір Польщі під час масованої атаки на Україну, світові лідери засудили такий акт і закликали більше підтримувати Україну та жорстко відреагувати на дії рф. 

Степан Гафтко

