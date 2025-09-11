Угроза со стороны рф: Латвия рассматривает закрытие воздушного пространства у восточной границы

В Латвии думают над закрытием воздушного пространства у восточной границы из-за роста угроз, в частности провокаций с беспилотниками. Это позволит избежать рискованных маршрутов для гражданской авиации и ускорит реагирование военных.

Вблизи восточной границы Латвии вооруженные силы страны предлагают закрыть воздушное пространство. Такое решение может стать ответом на возможные угрозы со стороны россии, например, на такие провокации с беспилотниками, которые произошли на территории Польши. Об этом сообщает Delfi, пишет УНН. Детали Командующий Национальными вооруженными силами Каспарс Пуданс в комментарии Латвийскому телевидению заявил, что речь идет об ограничениях на несколько дней, причем более длительных, чем обычно. По его словам, закрытие воздушного пространства позволит гражданской авиации избежать рискованных маршрутов и обеспечит военным более быстрое принятие решений в случае угроз. Пуданс также отметил, что Латвия постоянно обсуждает с партнерами возможность размещения союзнических истребителей на аэродроме в Лиелварде - хотя бы на ротационной основе. Он предположил, что инцидент с российскими дронами в Польше на этой неделе может подтолкнуть союзников к более решительным шагам. Латвия выделяет миллионы евро на американское вооружение для Украины Относительно возможности закрытия наземных пограничных пунктов с россией и беларусью, Пуданс напомнил, что Латвия уже в прошлом году усилила контроль и оставила открытыми только три пункта пропуска, которые могут быть закрыты в течение нескольких часов в случае необходимости. "Никто в НАТО не в безопасности": в Литве отреагировали на инцидент с российскими дронами в Польше Хотя сейчас у латвийской границы активности российских учений "Запад" не зафиксировано, в Польше рядом с границей действуют два полигона, что создает потенциальный риск провокаций. На суше вероятность неожиданных инцидентов значительно ниже, чем в небе. В воздушном пространстве скорость событий совсем другая, и именно там превентивные меры имеют наибольший смысл - подчеркнул командующий. Ранее министр обороны Латвии Андрис Спрудс поручил вооруженным силам оценить целесообразность ограничения использования воздушного пространства после случаев с российскими беспилотниками в Польше. Также правительство страны рассматривает дополнительные меры безопасности на восточной границе. Напомним После того как российские дроны вошли в воздушное пространство Польши во время массированной атаки на Украину, мировые лидеры осудили такой акт и призвали больше поддерживать Украину и жестко отреагировать на действия рф.