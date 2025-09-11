$41.120.13
48.290.09
ukenru
05:01 • 10755 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 29619 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 72536 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
10 сентября, 13:15 • 40985 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25 • 42510 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10 • 40143 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 74015 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 94203 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 72310 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 35780 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
Угроза со стороны рф: Латвия рассматривает закрытие воздушного пространства у восточной границы

Киев • УНН

 • 38 просмотра

В Латвии думают над закрытием воздушного пространства у восточной границы из-за роста угроз, в частности провокаций с беспилотниками. Это позволит избежать рискованных маршрутов для гражданской авиации и ускорит реагирование военных.

Угроза со стороны рф: Латвия рассматривает закрытие воздушного пространства у восточной границы

Вблизи восточной границы Латвии вооруженные силы страны предлагают закрыть воздушное пространство. Такое решение может стать ответом на возможные угрозы со стороны россии, например, на такие провокации с беспилотниками, которые произошли на территории Польши. Об этом сообщает Delfi, пишет УНН.

Детали

Командующий Национальными вооруженными силами Каспарс Пуданс в комментарии Латвийскому телевидению заявил, что речь идет об ограничениях на несколько дней, причем более длительных, чем обычно. По его словам, закрытие воздушного пространства позволит гражданской авиации избежать рискованных маршрутов и обеспечит военным более быстрое принятие решений в случае угроз.

Пуданс также отметил, что Латвия постоянно обсуждает с партнерами возможность размещения союзнических истребителей на аэродроме в Лиелварде - хотя бы на ротационной основе. Он предположил, что инцидент с российскими дронами в Польше на этой неделе может подтолкнуть союзников к более решительным шагам.

Латвия выделяет миллионы евро на американское вооружение для Украины10.09.2025, 06:24 • 5040 просмотров

Относительно возможности закрытия наземных пограничных пунктов с россией и беларусью, Пуданс напомнил, что Латвия уже в прошлом году усилила контроль и оставила открытыми только три пункта пропуска, которые могут быть закрыты в течение нескольких часов в случае необходимости.

"Никто в НАТО не в безопасности": в Литве отреагировали на инцидент с российскими дронами в Польше11.09.2025, 09:51 • 416 просмотров

Хотя сейчас у латвийской границы активности российских учений "Запад" не зафиксировано, в Польше рядом с границей действуют два полигона, что создает потенциальный риск провокаций. 

На суше вероятность неожиданных инцидентов значительно ниже, чем в небе. В воздушном пространстве скорость событий совсем другая, и именно там превентивные меры имеют наибольший смысл

- подчеркнул командующий.

Ранее министр обороны Латвии Андрис Спрудс поручил вооруженным силам оценить целесообразность ограничения использования воздушного пространства после случаев с российскими беспилотниками в Польше. Также правительство страны рассматривает дополнительные меры безопасности на восточной границе.

Напомним

После того как российские дроны вошли в воздушное пространство Польши во время массированной атаки на Украину, мировые лидеры осудили такой акт и призвали больше поддерживать Украину и жестко отреагировать на действия рф. 

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Беларусь
Латвия
Украина
Польша