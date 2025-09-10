Латвия выделяет миллионы евро на американское вооружение для Украины
Киев • УНН
Латвия одобрила выделение 5 млн евро на поддержку Украины в рамках инициативы PURL НАТО и США. Средства пойдут на приобретение американского вооружения и оборудования.
Латвия одобрила выделение 5 млн евро на поддержку Украины в рамках инициативы PURL НАТО и США, которая направлена на усиление безопасности и обороноспособности государства в условиях российской агрессии. Об этом информирует Министерство Латвии, передает УНН.
Детали
Кабинет министров Латвии 9 сентября принял решение о финансировании инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirement List), разработанной НАТО и США для оказания помощи Украине в сфере безопасности и обороны.
Правительство Латвии выделит на поддержку Украины в 2025 году 5 млн евро: 3 млн будет профинансировано из бюджета Министерства обороны, а 2 млн евро - из бюджета Министерства иностранных дел. Эти средства пойдут на приобретение американского вооружения и оборудования, которое уже продемонстрировало эффективность на фронте.
Министр обороны Андрис Спрудс заявил, что поддержка Украины - это ключевой инструмент для укрепления ее обороноспособности, защиты суверенитета и территориальной целостности, а также для противодействия российской агрессии.
Он отметил, что инициатива PURL позволяет Украине получать критически важное вооружение, что обеспечивает удержание линии фронта, проведение контрнаступлений и повышение боевых возможностей в решающие моменты.
Министр иностранных дел Байба Браже добавила, что участие Латвии в PURL является как политическим, так и практическим сигналом готовности страны вместе с союзниками НАТО обеспечивать приоритетные потребности украинской армии и укреплять коллективную безопасность Европы. Она подчеркнула, что финансовая поддержка отражает солидарность Латвии и ее стремление защищать международный порядок от угроз со стороны России.
Напомним
24 августа министр обороны Украины встретился с латвийским коллегой, обсудив дальнейшее сотрудничество. Латвия выделила 2 млн евро на закупку оружия и участвует в Коалиции дронов.
