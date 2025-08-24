Шмигаль обговорив з Латвією нові кроки оборонної співпраці та підтримки України
Київ • УНН
Міністр оборони України зустрівся з латвійським колегою, обговоривши подальшу співпрацю. Латвія виділила 2 млн євро на закупівлю зброї та бере участь у Коаліції дронів.
Міністр оборони України Денис Шмигаль провів зустріч із міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом, подякувавши за допомогу країни та обговоривши подальші плани співпраці у сфері оборони, включно з підтримкою Сил оборони та спільним виробництвом озброєнь. Про це Шмигаль написав у своєму Телеграмі, пише УНН.
Деталі
Під час візиту латвійського міністра оборони Андріса Спрудса до Києва Денис Шмигаль висловив подяку за непохитну підтримку Латвії від початку повномасштабної війни. Особливо відзначено останнє рішення уряду Латвії виділити 2 млн євро на закупівлю зброї в межах ініціативи PURL, а також вагому роль країни у діяльності Коаліції дронів.
З паном Спрудсом обговорили плани оборонної співпраці на коротку і довгострокову перспективи. Поінформували колег про поточну ситуацію на фронті й нагальні потреби Сил оборони, щоб надалі стримувати ворога
Також він поінформував колег про актуальну ситуацію на фронті та нагальні потреби Сил оборони для ефективного стримування ворога. Він підкреслив, що активізація спільних ініціатив у сфері оборони та технологій є пріоритетом для зміцнення безпеки України та наближення справедливого миру.
