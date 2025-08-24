$41.220.00
Шмыгаль обсудил с Латвией новые шаги оборонного сотрудничества и поддержки Украины

Киев • УНН

 • 70 просмотра

Министр обороны Украины встретился с латвийским коллегой, обсудив дальнейшее сотрудничество. Латвия выделила 2 млн евро на закупку оружия и участвует в Коалиции дронов.

Шмыгаль обсудил с Латвией новые шаги оборонного сотрудничества и поддержки Украины

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел встречу с министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом, поблагодарив за помощь страны и обсудив дальнейшие планы сотрудничества в сфере обороны, включая поддержку Сил обороны и совместное производство вооружений. Об этом Шмыгаль написал в своем Телеграме, пишет УНН.

Детали

Во время визита латвийского министра обороны Андриса Спрудса в Киев Денис Шмыгаль выразил благодарность за непоколебимую поддержку Латвии с начала полномасштабной войны. Особо отмечено последнее решение правительства Латвии выделить 2 млн евро на закупку оружия в рамках инициативы PURL, а также весомую роль страны в деятельности Коалиции дронов.

С господином Спрудсом обсудили планы оборонного сотрудничества на короткую и долгосрочную перспективы. Проинформировали коллег о текущей ситуации на фронте и насущных потребностях Сил обороны, чтобы в дальнейшем сдерживать врага

- сообщил Шмыгаль.

Также он проинформировал коллег об актуальной ситуации на фронте и насущных потребностях Сил обороны для эффективного сдерживания врага. Он подчеркнул, что активизация совместных инициатив в сфере обороны и технологий является приоритетом для укрепления безопасности Украины и приближения справедливого мира.

Президент Латвии: Ближайшие недели покажут уровень готовности Путина к миру

Степан Гафтко

