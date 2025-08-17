$41.450.00
16 августа, 13:32 • 31957 просмотра
Перед визитом Зеленского в Вашингтон: лидеры "коалиции желающих" завтра проведут видеовстречу
16 августа, 12:47 • 58544 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 45403 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 48673 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 46740 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 47271 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 243455 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 212120 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 167036 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 154509 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
Президент Латвии: Ближайшие недели покажут уровень готовности Путина к миру

Киев • УНН

 • 116 просмотра

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс прокомментировал встречу Трампа и Путина, отметив, что дальнейшие недели покажут, стремится ли Россия к урегулированию войны. Он подчеркнул необходимость серьезных гарантий для мирного соглашения и продолжения давления на РФ.

Президент Латвии: Ближайшие недели покажут уровень готовности Путина к миру

Ближайшие недели покажут, продолжит ли Россия тактику затягивания времени или продемонстрирует реальное стремление добиться урегулирования войны против Украины. Об этом, комментируя встречу на Аляске президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщает УНН со ссылкой на Delfi.

Детали

По его словам, несмотря на ожидания, связанные с этой встречей, ее следует воспринимать как один из элементов более крупного и сложного процесса, направленного на достижение прочного, устойчивого и справедливого мира в Украине.

Мы видим, что президент США и Путин достаточно много говорили о том, какими могут быть следующие шаги в связи с политическим урегулированием. К сожалению, решения о прекращении огня пока нет, и Россия продолжает агрессию против Украины. Но что очень важно и что мы высоко ценим - администрация и президент США активно консультируются с европейскими лидерами и Президентом Украины. Мы обсуждаем дальнейшие шаги. Если будет достигнуто более широкое соглашение и заключен мирный договор, то у него должны быть серьезные гарантии, в том числе военные

- сказал президент Латвии.

В то же время он отметил, что процесс еще столкнется со многими трудностями и непростыми ситуациями и, скорее всего, потребует дополнительных дипломатических усилий как на уровне экспертов, так и на высшем уровне. При этом следующая неделя будет очень напряженной, поскольку в понедельник ожидается встреча президентов США и Украины и дальнейшие консультации.

Тогда мы увидим, действительно ли существуют возможности достижения мира в Украине, хочет ли этого Россия на самом деле или стремится с помощью различных тактик затягивания фактически сорвать мирное соглашение

- сказал Ринкевичс.

Он добавил, что Латвия продолжит поддерживать Украину и в рамках ЕС, и в рамках НАТО. Также Латвия будет настаивать на том, что до заключения реального мирного соглашения необходимо сохранять политическое, дипломатическое и санкционное давление на Россию.

Напомним

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал переговоры Трампа и Путина, заявив, что США дают России шанс выйти из войны. Польша не будет отправлять войска в Украину, но будет оказывать ей конкретную помощь.

Зеленский: Готовимся к встрече в понедельник с президентом Трампом16.08.25, 23:35 • 1986 просмотров

Вадим Хлюдзинский

