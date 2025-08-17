Президент Латвии: Ближайшие недели покажут уровень готовности Путина к миру
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс прокомментировал встречу Трампа и Путина, отметив, что дальнейшие недели покажут, стремится ли Россия к урегулированию войны. Он подчеркнул необходимость серьезных гарантий для мирного соглашения и продолжения давления на РФ.
Ближайшие недели покажут, продолжит ли Россия тактику затягивания времени или продемонстрирует реальное стремление добиться урегулирования войны против Украины. Об этом, комментируя встречу на Аляске президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщает УНН со ссылкой на Delfi.
По его словам, несмотря на ожидания, связанные с этой встречей, ее следует воспринимать как один из элементов более крупного и сложного процесса, направленного на достижение прочного, устойчивого и справедливого мира в Украине.
Мы видим, что президент США и Путин достаточно много говорили о том, какими могут быть следующие шаги в связи с политическим урегулированием. К сожалению, решения о прекращении огня пока нет, и Россия продолжает агрессию против Украины. Но что очень важно и что мы высоко ценим - администрация и президент США активно консультируются с европейскими лидерами и Президентом Украины. Мы обсуждаем дальнейшие шаги. Если будет достигнуто более широкое соглашение и заключен мирный договор, то у него должны быть серьезные гарантии, в том числе военные
В то же время он отметил, что процесс еще столкнется со многими трудностями и непростыми ситуациями и, скорее всего, потребует дополнительных дипломатических усилий как на уровне экспертов, так и на высшем уровне. При этом следующая неделя будет очень напряженной, поскольку в понедельник ожидается встреча президентов США и Украины и дальнейшие консультации.
Тогда мы увидим, действительно ли существуют возможности достижения мира в Украине, хочет ли этого Россия на самом деле или стремится с помощью различных тактик затягивания фактически сорвать мирное соглашение
Он добавил, что Латвия продолжит поддерживать Украину и в рамках ЕС, и в рамках НАТО. Также Латвия будет настаивать на том, что до заключения реального мирного соглашения необходимо сохранять политическое, дипломатическое и санкционное давление на Россию.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал переговоры Трампа и Путина, заявив, что США дают России шанс выйти из войны. Польша не будет отправлять войска в Украину, но будет оказывать ей конкретную помощь.
