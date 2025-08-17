Президент Латвии: Ближайшие недели покажут уровень готовности Путина к миру

Ближайшие недели покажут, продолжит ли Россия тактику затягивания времени или продемонстрирует реальное стремление добиться урегулирования войны против Украины. Об этом, комментируя встречу на Аляске президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщает УНН со ссылкой на Delfi.

Детали

По его словам, несмотря на ожидания, связанные с этой встречей, ее следует воспринимать как один из элементов более крупного и сложного процесса, направленного на достижение прочного, устойчивого и справедливого мира в Украине.

Мы видим, что президент США и Путин достаточно много говорили о том, какими могут быть следующие шаги в связи с политическим урегулированием. К сожалению, решения о прекращении огня пока нет, и Россия продолжает агрессию против Украины. Но что очень важно и что мы высоко ценим - администрация и президент США активно консультируются с европейскими лидерами и Президентом Украины. Мы обсуждаем дальнейшие шаги. Если будет достигнуто более широкое соглашение и заключен мирный договор, то у него должны быть серьезные гарантии, в том числе военные - сказал президент Латвии.

В то же время он отметил, что процесс еще столкнется со многими трудностями и непростыми ситуациями и, скорее всего, потребует дополнительных дипломатических усилий как на уровне экспертов, так и на высшем уровне. При этом следующая неделя будет очень напряженной, поскольку в понедельник ожидается встреча президентов США и Украины и дальнейшие консультации.

Тогда мы увидим, действительно ли существуют возможности достижения мира в Украине, хочет ли этого Россия на самом деле или стремится с помощью различных тактик затягивания фактически сорвать мирное соглашение - сказал Ринкевичс.

Он добавил, что Латвия продолжит поддерживать Украину и в рамках ЕС, и в рамках НАТО. Также Латвия будет настаивать на том, что до заключения реального мирного соглашения необходимо сохранять политическое, дипломатическое и санкционное давление на Россию.

Напомним

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал переговоры Трампа и Путина, заявив, что США дают России шанс выйти из войны. Польша не будет отправлять войска в Украину, но будет оказывать ей конкретную помощь.

