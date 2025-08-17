Сікорський: Трамп дав путіну шанс вийти з цієї злочинної війни, але поки результату немає

У дипломатії завжди потрібно давати своєму опоненту те, що американці називають відступом - шансом "зійти з його шляху", і за це іноді доводиться платити. Про це, коментуючи переговори на Алясці між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором володимиром путіним, сказав міністр закордонних справ, віце-прем’єр-міністр Польщі Радослав Сікорський, повідомляє УНН із посиланням на TVN24.

Деталі

За словами політика, "лестощі чи посмішка нічого не коштують".

Але водночас професійні команди повинні працювати над тим, щоб перетворити наміри лідерів на письмові угоди. А цього у нас поки що немає - сказав Сікорський.

Він також вказав, що "інтерпретує" зустріч Трампа з путіним як "той факт, що президент Сполучених Штатів каже Путіну: "Я даю вам шанс вийти з цієї злочинної війни, зберігаючи при цьому обличчя, скористайтеся цією можливістю".

Сікорський також оголосив, що Польща візьме участь у недільній зустрічі "Коаліції охочих".

Ми є частиною цієї коаліції, хоча й не маємо наміру направляти війська до України - уточнив глава МЗС Польщі.

Він додав, що Варшава і надалі дотримуватиметься принципу "Нічого про Україну без України". При цьому Київ "може розраховувати на певні речі від нас – конкретні види озброєння, конкретну фінансову допомогу, шлях до виконання умов та вступу до Європейського Союзу".

Нагадаємо

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що до заяв путіна слід ставитися з великою обережністю, та закликав Захід до збереження єдності. За його словами, будь-які рішення щодо України мають ухвалюватися лише за її безпосередньої участі.

