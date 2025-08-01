Польща готує нові пакети військової допомоги для України - Сікорський

Польща посилює військову підтримку України: наразі ведуться переговори щодо 47-го пакета допомоги, а також готується 48-й і 49-й. Про це інформує RFM 24 з посиланням на міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, передає УНН.

Ми обговорили реалізацію 47-го пакету військової допомоги та поточну роботу над пакетами 48 та 49, які є особливо важливими для України, оскільки вони нададуть значну підтримку обороноздатності