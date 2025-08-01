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Польща готує нові пакети військової допомоги для України - Сікорський

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Польща активно обговорює 47-й пакет військової допомоги та готує 48-й і 49-й. Це значно посилить обороноздатність України.

Польща готує нові пакети військової допомоги для України - Сікорський

Польща посилює військову підтримку України: наразі ведуться переговори щодо 47-го пакета допомоги, а також готується 48-й і 49-й. Про це інформує  RFM 24 з посиланням на міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, передає УНН.

Ми обговорили реалізацію 47-го пакету військової допомоги та поточну роботу над пакетами 48 та 49, які є особливо важливими для України, оскільки вони нададуть значну підтримку обороноздатності

- повідомив Радослав Сікорський після зустрічі з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

За його словами, Варшава рішуче виступає за подальше посилення військової допомоги Україні.

Радослав Сікорський зазначив, що ключові партнери позитивно відреагували на аргументи Польщі щодо важливості продовження підтримки України.

Ми вітаємо рішення президента Дональда Трампа відновити підтримку України. Я особливо радий, що це було зроблено у відповідь на інформацію про пошкодження польського консульства в Києві

- сказав міністр закордонних справ Польщі.

Нагадаємо, 25 лютого 2025 року Польща анонсувала 46-й пакет допомоги Україні на суму понад 200 млн євро. Країна вже підготувала третину всіх українських військових у ЄС та планує продовжувати тренувальну місію.

Польща просила США відновити постачання зброї Україні після обстрілів рф - The Telegraph25.07.25, 14:59 • 4507 переглядiв

Віта Зеленецька

Політика
Радослав Сікорський
Дональд Трамп
Європейський Союз
Україна
Київ
Польща