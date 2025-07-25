Польща просила США відновити постачання зброї Україні після обстрілів рф - The Telegraph
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернувся до спецпредставника Дональда Трампа Кіта Келлога з проханням відновити постачання зброї Україні після російського обстрілу, що пошкодив польське консульство в Києві. Цей інцидент став ключовим моментом, що вплинув на зміну позиції Трампа щодо військової допомоги Україні.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський просив Кіта Келлога, спеціального представника президента США Дональда Трампа, відновити постачання зброї Україні після російських обстрілів 4 липня. Про це йдеться у матеріалі The Telegraph, передає УНН.
Деталі
Як зазначається у публікації, Келлог і Сікорський поспілкувались телефоном вранці 4 липня. Під час розмови голова МЗС Польщі повідомив, що російська ракета пошкодила будівлю консульського відділу польського посольства в Києві.
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Також у публікації зазначається, що Келлог після розмови з очільником МЗС Польщі зателефонував Дональду Трампу і проінформував про атаку, під час якої зазнало пошкоджень посольство і консульство країни-члена НАТО, якою є Польща. У матеріалі йдеться про те, що спеціальний представник "скористався можливістю" і закликав США відновити постачання зброї Україні.
Під час телефонного дзвінка саме попередження про удар по посольству, здавалося, найбільше справило враження на генерала Келлога. Як тризірковий генерал у відставці він знав, що це той тип інциденту, який призводить до ескалації воєн і врешті-решт виходу з-під контролю. Те, що сталося далі, можна розглядати як перше в серії подій, які поклали розворот Трампа щодо України
Нагадаємо
Міністерство закордонних справ Польщі порадило громадянам утриматися від поїздок до росії через війну в Україні, а також через визнання Польщі недружньою країною російським урядом. Пізніше польське МЗС закликало співгромадян негайно залишити росію.
Також УНН повідомляв, що в Україну прибула перша з обіцяних президентом США Дональдом Трампом батарея ЗРК "Patriot" разом з ракетами до неї.