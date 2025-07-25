Польща просила США відновити постачання зброї Україні після обстрілів рф - The Telegraph

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський просив Кіта Келлога, спеціального представника президента США Дональда Трампа, відновити постачання зброї Україні після російських обстрілів 4 липня. Про це йдеться у матеріалі The Telegraph, передає УНН.

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Як зазначається у публікації, Келлог і Сікорський поспілкувались телефоном вранці 4 липня. Під час розмови голова МЗС Польщі повідомив, що російська ракета пошкодила будівлю консульського відділу польського посольства в Києві.

путін висміює ваші мирні зусилля. Будь ласка, відновіть поставки зенітних боєприпасів в Україну - передає слова Сікорського видання.

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Також у публікації зазначається, що Келлог після розмови з очільником МЗС Польщі зателефонував Дональду Трампу і проінформував про атаку, під час якої зазнало пошкоджень посольство і консульство країни-члена НАТО, якою є Польща. У матеріалі йдеться про те, що спеціальний представник "скористався можливістю" і закликав США відновити постачання зброї Україні.

Під час телефонного дзвінка саме попередження про удар по посольству, здавалося, найбільше справило враження на генерала Келлога. Як тризірковий генерал у відставці він знав, що це той тип інциденту, який призводить до ескалації воєн і врешті-решт виходу з-під контролю. Те, що сталося далі, можна розглядати як перше в серії подій, які поклали розворот Трампа щодо України - зазначається у матеріалі The Telegraph.

Нагадаємо

Міністерство закордонних справ Польщі порадило громадянам утриматися від поїздок до росії через війну в Україні, а також через визнання Польщі недружньою країною російським урядом. Пізніше польське МЗС закликало співгромадян негайно залишити росію.

Також УНН повідомляв, що в Україну прибула перша з обіцяних президентом США Дональдом Трампом батарея ЗРК "Patriot" разом з ракетами до неї.