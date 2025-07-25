Польща просила США відновити постачання зброї Україні після обстрілів рф - The Telegraph

$41.770.01
49.100.12
ukenru
Загибель нардепа Ярослава Рущишина у ДТП: відкрито провадження
11:31 • 11999 перегляди
Загибель нардепа Ярослава Рущишина у ДТП: відкрито провадження
10:08 • 33366 перегляди
Зеленський схвалив продовження воєнного стану та мобілізації
Ексклюзив
09:34 • 39521 перегляди
Українців чекає здешевлення продуктів у серпні: економіст розкрив причини
09:03 • 70889 перегляди
Рада збереться 31 липня для розгляду законопроєкту про НАБУ та САП - Стефанчук
08:28 • 44635 перегляди
Перша батарея ЗРК Patriot від Трампа вже прибула в Україну - The Telegraph
07:59 • 40290 перегляди
Україна готова придбати 10 систем Patriot, вже є три - Зеленський
24 липня, 18:46 • 69512 перегляди
Назарій Гусаков ошукав доброчинців на 1,3 млн грн: йому повідомили про підозру
Ексклюзив
24 липня, 11:10 • 218999 перегляди
Гігантські зграї сарани заполонили південь України: екологи назвали причини та загрози
24 липня, 11:05 • 113037 перегляди
НБУ зберіг ключову ставку на рівні 15,5%
Ексклюзив
24 липня, 08:34 • 169296 перегляди
Політолог про перемовини в Стамбулі: Трамп має "зчитати" їх як знущання з себе
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
2м/с
51%
748мм
Популярнi новини
Зеленський призначив Умєрова керівником центру кібербезпеки25 липня, 05:55 • 30289 перегляди
В окупованому Донецьку повідомляють про ураження розташування армії рф: що відомо25 липня, 05:59 • 34117 перегляди
Киянина жорстоко побили за зауваження на спортмайданчику, нападників затримали - поліція25 липня, 06:08 • 53625 перегляди
Грають на одній сопілці: аналіз показав, що Кузьміних і "Дарниця" просувають однакові тези09:04 • 66814 перегляди
Режисер і військовий Ярослав Грубич втратив руку на фронті11:50 • 8574 перегляди
Публікації
Грають на одній сопілці: аналіз показав, що Кузьміних і "Дарниця" просувають однакові тези09:04 • 67516 перегляди
Необхідно відновити конституційний порядок24 липня, 19:02 • 77823 перегляди
Повернення старих норм, обов’язковий поліграф та заборона виїзду за кордон: що передбачає законопроєкт Зеленського щодо посилення повноважень НАБУ і САП24 липня, 17:41 • 97894 перегляди
Чи стане Defence City справді ефективним? Головні рішення - ще попереду24 липня, 16:23 • 115953 перегляди
Гігантські зграї сарани заполонили південь України: екологи назвали причини та загрози
Ексклюзив
24 липня, 11:10 • 219012 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Харків
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Брюс Вілліс не може говорити, читати та ходити через погіршення стану - ЗМІ22 липня, 16:54 • 227851 перегляди
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 343100 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 423710 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 425264 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 411762 перегляди
Актуальне
Су-34
MIM-104 Patriot
Airbus A320 серії
Dragon 2
Ан-178

Польща просила США відновити постачання зброї Україні після обстрілів рф - The Telegraph

Київ • УНН

 • 998 перегляди

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернувся до спецпредставника Дональда Трампа Кіта Келлога з проханням відновити постачання зброї Україні після російського обстрілу, що пошкодив польське консульство в Києві. Цей інцидент став ключовим моментом, що вплинув на зміну позиції Трампа щодо військової допомоги Україні.

Польща просила США відновити постачання зброї Україні після обстрілів рф - The Telegraph

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський просив Кіта Келлога, спеціального представника президента США Дональда Трампа, відновити постачання зброї Україні після російських обстрілів 4 липня. Про це йдеться у матеріалі The Telegraph, передає УНН.

Деталі

Як зазначається у публікації, Келлог і Сікорський поспілкувались телефоном вранці 4 липня. Під час розмови голова МЗС Польщі повідомив, що російська ракета пошкодила будівлю консульського відділу польського посольства в Києві.

путін висміює ваші мирні зусилля. Будь ласка, відновіть поставки зенітних боєприпасів в Україну

- передає слова Сікорського видання.

"Дрони нас не налякають. Ми з Україною" - тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні04.07.25, 13:53 • 803 перегляди

Також у публікації зазначається, що Келлог після розмови з очільником МЗС Польщі зателефонував Дональду Трампу і проінформував про атаку, під час якої зазнало пошкоджень посольство і консульство країни-члена НАТО, якою є Польща. У матеріалі йдеться про те, що спеціальний представник "скористався можливістю" і закликав США відновити постачання зброї Україні.

Під час телефонного дзвінка саме попередження про удар по посольству, здавалося, найбільше справило враження на генерала Келлога. Як тризірковий генерал у відставці він знав, що це той тип інциденту, який призводить до ескалації воєн і врешті-решт виходу з-під контролю. Те, що сталося далі, можна розглядати як перше в серії подій, які поклали розворот Трампа щодо України 

- зазначається у матеріалі The Telegraph.

Нагадаємо

Міністерство закордонних справ Польщі порадило громадянам утриматися від поїздок до росії через війну в Україні, а також через визнання Польщі недружньою країною російським урядом. Пізніше польське МЗС закликало співгромадян негайно залишити росію.

Також УНН повідомляв, що в Україну прибула перша з обіцяних президентом США Дональдом Трампом батарея ЗРК "Patriot" разом з ракетами до неї.

Євген Устименко

Євген Устименко

ВійнаПолітикаНовини Світу
Кіт Келлог
Радослав Сікорський
НАТО
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ
Польща
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9