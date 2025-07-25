Перша батарея ЗРК Patriot від Трампа вже прибула в Україну - The Telegraph

Перша з обіцяних Трампом батарея ЗРК "Patriot" вже прибула до України разом з ракетами до неї. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Telegraph.

Деталі

За інформацією видання, постачання стало можливим завдяки домовленостям із Німеччиною та після заяви президента США Дональда Трампа про виділення Україні пакету допомоги на суму 10 мільярдів доларів. Також він пригрозив запровадити жорсткі торговельні мита проти росії та країн, які купують її енергоресурси. Після цього поставки були здійснені до кінця тижня.

Як йдеться у публікації, Пентагон і Білий дім використали цей крок, щоб спробувати переконати європейські країни ризикнути, відправивши свої наявні запаси ЗРК "Patriot" в Україну, чекаючи, поки Америка їх поповнить.

Водночас для деяких країн це буде складне завдання, враховуючи, що їхні ракети "Patriot" не будуть замінені до початку наступного року.

Нагадаємо

Україна працює над тим, щоб забезпечити надходження десяти систем протиповітряної оборони "Patriot", які будуть продані США. Німеччина підтвердила надання двох систем, Норвегія - однієї. Про це заявив президент Володимир Зеленський.