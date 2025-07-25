Україна готова придбати 10 систем Patriot, вже є три - Зеленський

Україна працює над тим, щоб забезпечити надходження десяти систем протиповітряної оборони Patriot. Також важливо, щоб системи надійшли одразу з ракетами до них, заявив Президент Володимир Зеленський журналістам, повідомляє УНН.

Деталі

"У нас запит на десять. Те, що я публічно говорив. Ми зараз з партнерами працюємо над тим, щоб забезпечити ці десять. З питанням ракет працюємо, ракети у нас є", - повідомив Зеленський.

Президент також додав, що системи Patriot Україні будуть продавати Сполучені Штати. Україна має знайти гроші на всі десять систем.

"Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, буде передавати нам системи, продавати. Наше завдання знайти гроші на всі десять систем. Хотілося б мати до кожної системи одразу пакет з ракетами", - зазначив Президент.

Він додав, що наразі Німеччина підтвердила надання двох систем Patriot, Норвегія – одну.

"Офіційно я отримав підтвердження Німеччини на дві системи, Норвегія – одна. Зараз ми працюємо з нідерландськими партнерами", - додав Зеленський.

Доповнення

Днями міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що Німеччина має намір підтримати Україну двома додатковими системами Patriot. Перші системи будуть передані ЗСУ найближчими днями та можуть бути розгорнуті негайно.