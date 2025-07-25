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Україна готова придбати 10 систем Patriot, вже є три - Зеленський

Київ • УНН

 • 10832 перегляди

Україна працює над отриманням десяти систем Patriot, які будуть продані Сполученими Штатами. Німеччина підтвердила надання двох систем, Норвегія - однієї.

Україна готова придбати 10 систем Patriot, вже є три - Зеленський

Україна працює над тим, щоб забезпечити надходження десяти систем протиповітряної оборони Patriot. Також важливо, щоб системи надійшли одразу з ракетами до них, заявив Президент Володимир Зеленський журналістам, повідомляє УНН.

Деталі

"У нас запит на десять. Те, що я публічно говорив. Ми зараз з партнерами працюємо над тим, щоб забезпечити ці десять. З питанням ракет працюємо, ракети у нас є", - повідомив Зеленський.

Президент також додав, що системи Patriot Україні будуть продавати Сполучені Штати. Україна має знайти гроші на всі десять систем.

"Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, буде передавати нам системи, продавати. Наше завдання знайти гроші на всі десять систем. Хотілося б мати до кожної системи одразу пакет з ракетами", - зазначив Президент.

Він додав, що наразі Німеччина підтвердила надання двох систем Patriot, Норвегія – одну.

"Офіційно я отримав підтвердження Німеччини на дві системи, Норвегія – одна. Зараз ми працюємо з нідерландськими партнерами", - додав Зеленський.

Доповнення

Днями міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що Німеччина має намір підтримати Україну двома додатковими системами Patriot. Перші системи будуть передані ЗСУ найближчими днями та можуть бути розгорнуті негайно.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаПолітика
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Борис Пісторіус
Норвегія
Німеччина
Нідерланди
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
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