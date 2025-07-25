Німецька компанія Hensoldt поставить Україні радари на понад 340 мільйонів євро

Німецька оборонна компанія Hensoldt отримала велике замовлення на постачання радарів для посилення протиповітряної оборони України. Про це повідомляє пресслужба компанії, інформує УНН.

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Зазначається, що в рамках комплексного пакету замовлень вартістю понад 340 мільйонів євро будуть поставлені високопродуктивні радари TRML-4D та малодіапазонні радари SPEXER 2000 3D MkIII.

Наші високопродуктивні радари терміново потрібні українській протиповітряній обороні. Кілька радарів захищають Україну з початку російської агресивної війни. Ми пишаємося тим, що постачаємо нові системи. Радари надзвичайно важливі для захисту громадян – сказав генеральний директор Hensoldt Олівер Дьорре.

У компанії вказують, що TRML-4D базується на новітній радіолокаційній технології AESA (активна решітчаста антена з електронним скануванням). Вона забезпечує швидке виявлення та відстеження близько 1500 цілей у радіусі до 250 км. Він здатний швидко та надійно виявляти, відстежувати та класифікувати всі типи повітряних цілей – крилаті ракети, дрони, літаки та гелікоптери.

Водночас сімейство радарів SPEXER пропонує радари спостереження для різних діапазонів для автоматичного виявлення і класифікації наземних, морських і низьколітаючих повітряних цілей. SPEXER 2000 є компонентом зенітної артилерійської системи Skyranger 30 від Rheinmetall.

Нагадаємо

Днями міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що Німеччина має намір підтримати Україну двома додатковими системами Patriot. Перші системи будуть передані ЗСУ найближчими днями та можуть бути розгорнуті негайно.

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