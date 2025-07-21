Німеччина планує надати Україні дві додаткові системи Patriot - Пісторіус

Німеччина має намір підтримати Україну двома додатковими системами Patriot. Перші системи будуть передані ЗСУ найближчими днями та можуть бути розгорнуті негайно. Про це повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, передає УНН з посиланням на NTV.

За словами Пісторіуса, Україні потрібно п'ять додаткових систем Patriot для захисту від російських авіаударів.

Він заявив на засіданні Контактної групи з питань оборони України, що Німеччина допоможе забезпечити якнайшвидше отримання Україною цієї вкрай необхідної зброї, заявив Пісторіус. Німеччина має намір підтримати Україну двома додатковими системами Patriot.

Крім того, за словами Пісторіуса, буде профінансовано закупівлю далекобійних безпілотників українського виробництва.

Вони знищують російські літаки, безпілотники та ракети на землі, перш ніж вони зможуть створити загрозу для України, її міст чи інфраструктури - сказав Пісторіус.

Також він зробив заяву про системи ППО.

Перші системи, що фінансуються Німеччиною, будуть передані українським Збройним силам найближчими днями та можуть бути розгорнуті негайно – зазначив Пісторіус.

Доповнення

Пісторіус повідомляв, що домовився з головою Пентагону Пітом Гегсетом, що Німеччина приєднається до надання п'яти вкрай необхідних Україні систем Patriot.

17 липня повідомлялося, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що зараз обговорюються деталі того, як організувати доставку "Patriot" в Україну за короткий проміжок часу, проте це питання не годин, а днів і тижнів.

Командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал ВПС США Алексус Гринкевич заявляв, що підготовка до швидкого перекидання додаткових комплексів ППО Patriot Україні триває.