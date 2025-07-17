Це питання не годин, а днів і тижнів: Мерц розповів, коли Україна зможе отримати системи Patriot
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що доставка систем Patriot в Україну обговорюється, але займе дні або тижні. США також переглянули графік постачання Patriot, щоб прискорити підтримку України.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що зараз обговорюються деталі того, як організувати доставку "Patriot" в Україну за короткий проміжок часу, проте це питання не годин, а днів і тижнів. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.
Наші міністри оборони обговорюють деталі того, як ми можемо організувати доставку "Patriot" в Україну за короткий проміжок часу. Їх також потрібно транспортувати і встановити. Це питання не годин, а днів і тижнів
Доповнення
Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони Німеччини немає інформації про поточні поставки систем ППО Patriot до України, попри заяви Дональда Трампа. У понеділок відбудеться зустріч держав-партнерів для обговорення додаткових поставок.
Вашингтон розглядає можливість продажу систем ППО Patriot з власних запасів для потреб України в межах нового плану президента США Дональда Трампа. За домовленістю з генсеком НАТО Марком Рютте, європейські союзники США закуповуватимуть американське озброєння, щоб якнайшвидше передати його Києву. У США наголошують, що постачання мають відбутися "якнайшвидше".
США переглянули графік постачання систем протиповітряної оборони Patriot, щоб прискорити підтримку України. Швейцарія, яка замовила п’ять таких установок, отримає їх пізніше, ніж планувалося. Міністерство оборони США офіційно повідомило швейцарську сторону про перенесення термінів, однак точні дати поки не розголошуються.