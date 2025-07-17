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Forbes

Это вопрос не часов, а дней и недель: Мерц рассказал, когда Украина сможет получить системы Patriot

Киев • УНН

 • 442 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что доставка систем Patriot в Украину обсуждается, но займет дни или недели. США также пересмотрели график поставок Patriot, чтобы ускорить поддержку Украины.

Это вопрос не часов, а дней и недель: Мерц рассказал, когда Украина сможет получить системы Patriot

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сейчас обсуждаются детали того, как организовать доставку "Patriot" в Украину за короткий промежуток времени, однако это вопрос не часов, а дней и недель. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Наши министры обороны обсуждают детали того, как мы можем организовать доставку "Patriot" в Украину за короткий промежуток времени. Их также нужно транспортировать и установить. Это вопрос не часов, а дней и недель 

- сказал Мерц.

Дополнение

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Германии не располагает информацией о текущих поставках систем ПВО Patriot в Украину, несмотря на заявления Дональда Трампа. В понедельник состоится встреча государств-партнеров для обсуждения дополнительных поставок.

Вашингтон рассматривает возможность продажи систем ПВО Patriot из собственных запасов для нужд Украины в рамках нового плана президента США Дональда Трампа. По договоренности с генсеком НАТО Марком Рютте, европейские союзники США будут закупать американское вооружение, чтобы как можно быстрее передать его Киеву. В США отмечают, что поставки должны состояться "как можно быстрее".

США пересмотрели график поставок систем противовоздушной обороны Patriot, чтобы ускорить поддержку Украины. Швейцария, которая заказала пять таких установок, получит их позже, чем планировалось. Министерство обороны США официально уведомило швейцарскую сторону о переносе сроков, однако точные даты пока не разглашаются.

Павел Башинский

Павел Башинский

политикаНовости Мира
Марк Рютте
Bloomberg L.P.
НАТО
Швейцария
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Германия
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