Берлін після заяви Трампа: нічого не відомо про поточні поставки Patriot Україні
Київ • УНН
Міністерство оборони Німеччини не має інформації про поточні поставки систем ППО Patriot до України, попри заяви Дональда Трампа. У понеділок відбудеться зустріч держав-партнерів для обговорення додаткових поставок.
Німеччина не має інформації про будь-які поточні поставки системи ППО Patriot до України, за даними міністерства оборони ФРН, пише УНН з посиланням на Handelsblatt.
Я не можу підтвердити, що щось зараз у дорозі. Мені про це не відомо
Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що перші поставки Patriot вже в дорозі з Німеччини.
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Однак речник Міністерства оборони ФРН заявив, що в понеділок відбудеться зустріч держав, що підтримують Україну (UDCG), щоб розглянути питання щодо надання Україні додаткових систем Patriot. Мета полягає в тому, щоб знайти рішення для якомога швидшого здійснення поставки систем.
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Трамп оголосив, що США нададуть Україні додаткові системи Patriot у світлі російських ракетних атак. Однак їх оплатять держави-партнери НАТО, включаючи Німеччину. Та системи Patriot є дефіцитними у всьому світі. Залишається незрозумілим, звідки вони візьмуться і коли їх можна буде доставити до України, пише видання.