Берлін після заяви Трампа: нічого не відомо про поточні поставки Patriot Україні

Німеччина не має інформації про будь-які поточні поставки системи ППО Patriot до України, за даними міністерства оборони ФРН, пише УНН з посиланням на Handelsblatt.

Я не можу підтвердити, що щось зараз у дорозі. Мені про це не відомо - заявив речник міністерства в середу.

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що перші поставки Patriot вже в дорозі з Німеччини.

Трамп заявив, що перші ракети Patriot уже відвантажуються союзникам

Однак речник Міністерства оборони ФРН заявив, що в понеділок відбудеться зустріч держав, що підтримують Україну (UDCG), щоб розглянути питання щодо надання Україні додаткових систем Patriot. Мета полягає в тому, щоб знайти рішення для якомога швидшого здійснення поставки систем.

Зустріч країн-власників Patriot для координації допомоги Україні очікується наступного тижня - ЗМІ

Трамп оголосив, що США нададуть Україні додаткові системи Patriot у світлі російських ракетних атак. Однак їх оплатять держави-партнери НАТО, включаючи Німеччину. Та системи Patriot є дефіцитними у всьому світі. Залишається незрозумілим, звідки вони візьмуться і коли їх можна буде доставити до України, пише видання.