Берлин после заявления Трампа: ничего не известно о текущих поставках Patriot Украине

Германия не располагает информацией о каких-либо текущих поставках системы ПВО Patriot в Украину, по данным Министерства обороны ФРГ, пишет УНН со ссылкой на Handelsblatt.

Я не могу подтвердить, что что-то сейчас в пути. Мне об этом не известно - заявил представитель министерства в среду.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что первые поставки Patriot уже в пути из Германии.

Трамп заявил, что первые ракеты Patriot уже отгружаются союзникам

Однако представитель Министерства обороны ФРГ заявил, что в понедельник состоится встреча государств, поддерживающих Украину (UDCG), чтобы рассмотреть вопрос о предоставлении Украине дополнительных систем Patriot. Цель состоит в том, чтобы найти решение для скорейшей поставки систем.

Встреча стран-владельцев Patriot для координации помощи Украине ожидается на следующей неделе - СМИ

Трамп объявил, что США предоставят Украине дополнительные системы Patriot в свете российских ракетных атак. Однако их оплатят государства-партнеры НАТО, включая Германию. Но системы Patriot дефицитны во всем мире. Остается неясным, откуда они возьмутся и когда их можно будет доставить в Украину, пишет издание.