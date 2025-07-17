Берлин после заявления Трампа: ничего не известно о текущих поставках Patriot Украине
Киев • УНН
Министерство обороны Германии не располагает информацией о текущих поставках систем ПВО Patriot в Украину, несмотря на заявления Дональда Трампа. В понедельник состоится встреча государств-партнеров для обсуждения дополнительных поставок.
Германия не располагает информацией о каких-либо текущих поставках системы ПВО Patriot в Украину, по данным Министерства обороны ФРГ, пишет УНН со ссылкой на Handelsblatt.
Я не могу подтвердить, что что-то сейчас в пути. Мне об этом не известно
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что первые поставки Patriot уже в пути из Германии.
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Однако представитель Министерства обороны ФРГ заявил, что в понедельник состоится встреча государств, поддерживающих Украину (UDCG), чтобы рассмотреть вопрос о предоставлении Украине дополнительных систем Patriot. Цель состоит в том, чтобы найти решение для скорейшей поставки систем.
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Трамп объявил, что США предоставят Украине дополнительные системы Patriot в свете российских ракетных атак. Однако их оплатят государства-партнеры НАТО, включая Германию. Но системы Patriot дефицитны во всем мире. Остается неясным, откуда они возьмутся и когда их можно будет доставить в Украину, пишет издание.