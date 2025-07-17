Швейцарія отримає системи пізніше: США змінюють графік постачання Patriot на користь України

США переглянули графік постачання систем протиповітряної оборони Patriot, щоб прискорити підтримку України. Швейцарія, яка замовила п’ять таких установок, отримає їх пізніше, ніж планувалося. Міністерство оборони США офіційно повідомило швейцарську сторону про перенесення термінів, однак точні дати поки не розголошуються. Про це пише УНН із посиланням на Федеральне Міністерство оборони Швейцарії.

Міністерство оборони США повідомило DDPS, що воно переорієнтує постачання систем Patriot для підтримки України, зосередившись на наземній протиповітряній обороні. Це також стосується Швейцарії, яка отримає свої виробничі партії пізніше, ніж планувалося - зазначено у повідомленні.

Як вказано, через те, що США, які зараз постачають системи озброєння Україні, вирішили переглянути пріоритети постачання наземних систем ППО Patriot іншим країнам. Також Німеччина вирішила поставити Україні ще дві свої системи Patriot.

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У 2022 році Швейцарія замовила п'ять систем Patriot. Постачання мали розпочатися у 2026 році та завершитися у 2028 році. Однак 16 липня Міністерство оборони США повідомило DDPS, що Швейцарія також постраждає від нової пріоритетності, і що постачання, призначені для Швейцарії, будуть затримані. На даному етапі неможливо зробити жодних заяв щодо точних термінів та будь-яких подальших наслідків для Швейцарії. Роз'яснення тривають - додали у міністерстві оборони країни.

Доповнення

Наразі незрозуміло, чи вплине це також на постачання керованих ракет. Рік тому США повідомили Швейцарію, що версія керованих ракет PAC-3 MSE для Patriot, яку парламент схвалив у 2023 році після замовлення систем озброєння, буде доставлена до Швейцарії пізніше запланованого терміну через підтримку України.

Раніше УНН писав, що командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич заявив про підготовку до швидкого перекидання додаткових комплексів ППО Patriot Україні. Він зазначив, що працює над цим питанням дуже тісно з німцями, попри попередні заяви Німеччини про відсутність інформації щодо поточних постачання.