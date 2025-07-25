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Немецкая компания Hensoldt поставит Украине радары на более чем 340 миллионов евро

Киев • УНН

 • 506 просмотра

Немецкая оборонная компания Hensoldt получила заказ на поставку радаров TRML-4D и SPEXER 2000 3D MkIII для усиления противовоздушной обороны Украины. Общая стоимость заказа превышает 340 миллионов евро.

Немецкая компания Hensoldt поставит Украине радары на более чем 340 миллионов евро

Немецкая оборонная компания Hensoldt получила крупный заказ на поставку радаров для усиления противовоздушной обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба компании, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в рамках комплексного пакета заказов стоимостью более 340 миллионов евро будут поставлены высокопроизводительные радары TRML-4D и малодиапазонные радары SPEXER 2000 3D MkIII.

Наши высокопроизводительные радары срочно нужны украинской противовоздушной обороне. Несколько радаров защищают Украину с начала российской агрессивной войны. Мы гордимся тем, что поставляем новые системы. Радары чрезвычайно важны для защиты граждан

– сказал генеральный директор Hensoldt Оливер Дёрре.

В компании указывают, что TRML-4D базируется на новейшей радиолокационной технологии AESA (активная решетчатая антенна с электронным сканированием). Она обеспечивает быстрое обнаружение и отслеживание около 1500 целей в радиусе до 250 км. Он способен быстро и надежно обнаруживать, отслеживать и классифицировать все типы воздушных целей – крылатые ракеты, дроны, самолеты и вертолеты.

В то же время семейство радаров SPEXER предлагает радары наблюдения для различных диапазонов для автоматического обнаружения и классификации наземных, морских и низколетящих воздушных целей. SPEXER 2000 является компонентом зенитной артиллерийской системы Skyranger 30 от Rheinmetall.

Напомним

На днях министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия намерена поддержать Украину двумя дополнительными системами Patriot. Первые системы будут переданы ВСУ в ближайшие дни и могут быть развернуты немедленно.

Украина получит первые дальнобойные ракеты за деньги Германии в июле – генерал Фройдинг 12.07.25, 10:48 • 7907 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

ВойнаТехнологии
Рейнметалл
Германия
Украина
Tesla
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