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Украина получит первые дальнобойные ракеты за деньги Германии в июле – генерал Фройдинг

Киев • УНН

 • 438 просмотра

Германия профинансирует поставки Украине дальнобойных ракет на значительную сумму, первые системы ожидаются в конце июля. Это усилит противовоздушную оборону и возможности Украины.

Украина получит первые дальнобойные ракеты за деньги Германии в июле – генерал Фройдинг

Генерал-майор Кристиан Фройдинг сообщил, что Германия будет поддерживать Украину, финансируя ракеты дальнего радиуса действия в больших трехзначных цифрах. Генерал является руководителем Специального штаба по вопросам Украины в Министерстве обороны Германии и отвечает за координацию поддержки вооружений для нашего государства, пишет УНН со ссылкой на ZDF Heute.

Ситуация в Украине сейчас безусловно напряженная в военном плане, и российские вооруженные силы лидируют уже несколько недель, если не месяцев

– сказал Фройдинг.

Воздушная обстановка для Украины ухудшилась за последние недели, особенно в крупных городах. По его словам, Украине нужны системы вооружения, которые могут достигать глубоко в российскую территорию и атаковать склады, командные пункты, аэродромы и самолеты.

По его словам, Германия также "готова предоставить такие системы вооружения". Первые системы дальнего радиуса действия планируют поставить уже в конце июля. Это произойдет в рамках соглашения между Министерством обороны Украины и местной промышленностью, которое Германия только инициировала и финансирует в конце мая, говорит Фройдинг.

"И то в больших трехзначных цифрах", – добавил генерал.

По его словам, это значительно усилит противовоздушную оборону Украины и украинские возможности в ближайшие недели и месяцы.

Фройдинг также заявил, что Германия "тесно координирует действия с партнерами" относительно того, как "ввести в страну новые системы противовоздушной обороны средней и большой дальности". Они также "в течение нескольких недель" ведут переговоры на всех уровнях относительно возможной поставки Украине одной или двух систем Patriot, которые Германия должна будет приобрести у США.

Дополнение

Украина ведет переговоры о поставке итальянско-французских систем SAMP/T, которые способны сбивать баллистические ракеты. Представитель МИД Георгий Тихий сообщил, что Украина активно работает с партнерами для получения этих систем ПВО.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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