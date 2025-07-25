Украина готова приобрести 10 систем Patriot, уже есть три - Зеленский

Украина работает над тем, чтобы обеспечить поступление десяти систем противовоздушной обороны Patriot. Также важно, чтобы системы поступили сразу с ракетами к ним, заявил Президент Владимир Зеленский журналистам, сообщает УНН.

Детали

"У нас запрос на десять. То, что я публично говорил. Мы сейчас с партнерами работаем над тем, чтобы обеспечить эти десять. С вопросом ракет работаем, ракеты у нас есть", - сообщил Зеленский.

Президент также добавил, что системы Patriot Украине будут продавать Соединенные Штаты. Украина должна найти деньги на все десять систем.

"Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, будет передавать нам системы, продавать. Наша задача найти деньги на все десять систем. Хотелось бы иметь к каждой системе сразу пакет с ракетами", - отметил Президент.

Он добавил, что сейчас Германия подтвердила предоставление двух систем Patriot, Норвегия - одной.

"Официально я получил подтверждение Германии на две системы, Норвегия - одна. Сейчас мы работаем с нидерландскими партнерами", - добавил Зеленский.

Дополнение

На днях министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия намерена поддержать Украину двумя дополнительными системами Patriot. Первые системы будут переданы ВСУ в ближайшие дни и могут быть развернуты немедленно.