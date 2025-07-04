"Дрони нас не налякають. Ми з Україною" - тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні

У незмінній підтримці Польщею України запевнив тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич після ночі масованих атак на Київ, коли від уламків дрону постраждала будівля консульського відділу посольства Польщі. Про це дипломат написав на своїй сторінці у соцмережі Х, передає УНН.

Дрони нас не налякають. Ми з Україною. До перемоги - заявив Пьотр Лукасевич.

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Тим часом речник МЗС Польщі Павел Вронський в інтерв'ю RMF FM розповів, що дипломати польського представництва у Києві, згідно з інструкціями, під час атаки перебували в укриттях.

Вони цілі та неушкоджені, хоча й дуже втомлені, бо це черговий рейд на Київ. Чітко видно, як зазначив міністр Сікорський, що українцям починає бракувати засобів протиповітряної оборони - сказав Вронський.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після пошкодження дипломатичного представництва у Києві у ніч на 4 липня закликав США відновити постачання боєприпасів Україні та запровадити нові санкції проти росії.

Обстріл Києва 4 липня: росіяни пошкодили польське консульство