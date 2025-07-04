"Дрони нас не налякають. Ми з Україною" - тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні
Київ • УНН
Тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич підтвердив підтримку України Польщею після нічної атаки на Київ, під час якої постраждала будівля консульського відділу посольства Польщі. Речник МЗС Польщі наголосив на нестачі засобів ППО в України.
У незмінній підтримці Польщею України запевнив тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич після ночі масованих атак на Київ, коли від уламків дрону постраждала будівля консульського відділу посольства Польщі. Про це дипломат написав на своїй сторінці у соцмережі Х, передає УНН.
Дрони нас не налякають. Ми з Україною. До перемоги
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Тим часом речник МЗС Польщі Павел Вронський в інтерв'ю RMF FM розповів, що дипломати польського представництва у Києві, згідно з інструкціями, під час атаки перебували в укриттях.
Вони цілі та неушкоджені, хоча й дуже втомлені, бо це черговий рейд на Київ. Чітко видно, як зазначив міністр Сікорський, що українцям починає бракувати засобів протиповітряної оборони
Нагадаємо
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після пошкодження дипломатичного представництва у Києві у ніч на 4 липня закликав США відновити постачання боєприпасів Україні та запровадити нові санкції проти росії.
Обстріл Києва 4 липня: росіяни пошкодили польське консульство04.07.25, 12:15 • 1182 перегляди