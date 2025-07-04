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Обстріл Києва 4 липня: росіяни пошкодили польське консульство

Київ • УНН

 • 790 перегляди

Під час обстрілу Києва 4 липня пошкоджено будівлю консульського відділу посольства Польщі. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав США відновити постачання боєприпасів Україні та запровадити нові санкції проти росії.

Обстріл Києва 4 липня: росіяни пошкодили польське консульство

Під час обстрілу столиці України 4 липня росіяни пошкодили будівлю консульського відділу посольства Польщі. Про це у соцмережі "Х" написав польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський, передає УНН.

Деталі

Сікорський заявив, що російський диктатор володимир путін насміхається з мирних зусиль президента США Дональда Трампа. Він закликав Вашингтон відновити постачання Україні боєприпасів до ППО і запровадити нові жорсткі санкції проти росії.

Масований російський обстріл минулої ночі спричинив пожежі та значні пошкодження, зокрема польському консульству в Києві. Президенте Трампе, путін насміхається з ваших мирних зусиль. Будь ласка, відновіть постачання зенітних боєприпасів до України та запровадьте жорсткі нові санкції проти агресора

– заявив Сікорський.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час телефонної розмови з російським диктатором володимиром путіним він "не досяг жодного прогресу" у досягненні угоди про припинення вогню.

Водночас путін заявив, що росія не відмовиться "від усунення всіх першопричин конфронтації, які виникли

Також Дональд Трамп заявив, що збирається провести телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Це відбудеться на тлі проваленої розмови Трампа і путіна.

Сам Володимир Зеленський назвав російську атаку 4 липня "демонстративно значним та цинічним ударом". Водночас у Центрі протидії дезінформації заявили, що путін навмисно віддав наказ атакувати Київ після розмови з Трампом.

За словами начальника ЦПД Андрія Коваленка, кремль намагається надіслати США сигнал про те, що не треба допомагати Україні і заважати росії завойовувати суверенну державу.

Євген Устименко

Євген Устименко

ВійнаНовини Світу
Радослав Сікорський
Вашингтон
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна
Київ
Польща
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