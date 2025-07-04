Обстріл Києва 4 липня: росіяни пошкодили польське консульство
Київ • УНН
Під час обстрілу Києва 4 липня пошкоджено будівлю консульського відділу посольства Польщі. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав США відновити постачання боєприпасів Україні та запровадити нові санкції проти росії.
Під час обстрілу столиці України 4 липня росіяни пошкодили будівлю консульського відділу посольства Польщі. Про це у соцмережі "Х" написав польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський, передає УНН.
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Сікорський заявив, що російський диктатор володимир путін насміхається з мирних зусиль президента США Дональда Трампа. Він закликав Вашингтон відновити постачання Україні боєприпасів до ППО і запровадити нові жорсткі санкції проти росії.
Масований російський обстріл минулої ночі спричинив пожежі та значні пошкодження, зокрема польському консульству в Києві. Президенте Трампе, путін насміхається з ваших мирних зусиль. Будь ласка, відновіть постачання зенітних боєприпасів до України та запровадьте жорсткі нові санкції проти агресора
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що під час телефонної розмови з російським диктатором володимиром путіним він "не досяг жодного прогресу" у досягненні угоди про припинення вогню.
Водночас путін заявив, що росія не відмовиться "від усунення всіх першопричин конфронтації, які виникли
Також Дональд Трамп заявив, що збирається провести телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Це відбудеться на тлі проваленої розмови Трампа і путіна.
Сам Володимир Зеленський назвав російську атаку 4 липня "демонстративно значним та цинічним ударом". Водночас у Центрі протидії дезінформації заявили, що путін навмисно віддав наказ атакувати Київ після розмови з Трампом.
За словами начальника ЦПД Андрія Коваленка, кремль намагається надіслати США сигнал про те, що не треба допомагати Україні і заважати росії завойовувати суверенну державу.