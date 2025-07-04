"Демонстративно значний удар": Зеленський відреагував на нічну атаку рф

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну масовану атаку рф на Україну, під основним ударом ворога під час якої був Київ, вказавши, що це був "демонстративно значний та цинічний удар", і "все це очевидний доказ того, що без дійсно масштабного тиску росія не буде змінювати свою тупу руйнівну поведінку", пише УНН.

Деталі

"Зараз іще тривають гасіння пожеж та розбір завалів після чергового російського удару. Це був один із найбільш масштабних повітряних ударів, демонстративно значний та цинічний удар", - написав Зеленський у соцмережі.

Загалом, з його слів, - 550 цілей, із них щонайменше 330 - російсько-іранські "шахеди", були застосовані також ракети, зокрема балістичні.

476 з 539 дронів та дві з 11 ворожих ракет знешкодили над Україною, але є влучання у 8 локаціях

"Причому перші повітряні тривоги в наших містах і регіонах учора почалися майже одночасно з початком обговорення в медіа телефонної розмови Президента Трампа з путіним. росія вкотре демонструє, що не збирається закінчувати війну й терор", - вказав Зеленський.

За його словами, лише близько 9-ї годині ранку вже цієї доби в Києві був відбій повітряної тривоги. "Жорстка, безсонна ніч", - наголосив Президент.

"Саме столиця була головною мішенню цього російського удару", - зазначив Президент. З його слів, нашим воїнам вдалося збити 270 повітряних цілей, іще 208 дронів було подавлено засобами РЕБ.

"Почали працювати дрони-перехоплювачі - десятки збиттів. Робимо все, щоб розвивати цей напрям захисту наших міст. І дуже важливо, щоб зберігалася підтримка партнерів у захисті від балістики. "Петріоти" й ракети для них є реальними захисниками життя", - вказав Зеленський.

Ігнат про роботу дронів-перехоплювачів: десятки й десятки ворожих БПЛА знищено цим інноваційним способом

Загалом, за його словами, від цього сьогоднішнього російського удару, крім Києва, постраждали ще Дніпровська, Сумська, Харківська, Чернігівська та Київська області. "Станом на цей час відомо про 23 поранених. Усім надається допомога. Багато місць падіння уламків дронів і ракет. На жаль, є й прямі влучання", - повідомив Президент.