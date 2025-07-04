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"Демонстративно значний удар": Зеленський відреагував на нічну атаку рф

Київ • УНН

 • 498 перегляди

Президент Зеленський відреагував на нічну масовану атаку рф, назвавши її "демонстративно значним та цинічним ударом". За його словами, було застосовано 550 цілей, з яких 330 – "шахеди", а також ракети, зокрема балістичні.

"Демонстративно значний удар": Зеленський відреагував на нічну атаку рф

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну масовану атаку рф на Україну, під основним ударом ворога під час якої був Київ, вказавши, що це був "демонстративно значний та цинічний удар", і "все це очевидний доказ того, що без дійсно масштабного тиску росія не буде змінювати свою тупу руйнівну поведінку", пише УНН.

Деталі

"Зараз іще тривають гасіння пожеж та розбір завалів після чергового російського удару. Це був один із найбільш масштабних повітряних ударів, демонстративно значний та цинічний удар", - написав Зеленський у соцмережі.

Загалом, з його слів, - 550 цілей, із них щонайменше 330 - російсько-іранські "шахеди", були застосовані також ракети, зокрема балістичні.

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"Причому перші повітряні тривоги в наших містах і регіонах учора почалися майже одночасно з початком обговорення в медіа телефонної розмови Президента Трампа з путіним. росія вкотре демонструє, що не збирається закінчувати війну й терор", - вказав Зеленський.

За його словами, лише близько 9-ї годині ранку вже цієї доби в Києві був відбій повітряної тривоги. "Жорстка, безсонна ніч", - наголосив Президент.

"Саме столиця була головною мішенню цього російського удару", - зазначив Президент. З його слів, нашим воїнам вдалося збити 270 повітряних цілей, іще 208 дронів було подавлено засобами РЕБ.

"Почали працювати дрони-перехоплювачі - десятки збиттів. Робимо все, щоб розвивати цей напрям захисту наших міст. І дуже важливо, щоб зберігалася підтримка партнерів у захисті від балістики. "Петріоти" й ракети для них є реальними захисниками життя", - вказав Зеленський.

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Загалом, за його словами, від цього сьогоднішнього російського удару, крім Києва, постраждали ще Дніпровська, Сумська, Харківська, Чернігівська та Київська області. "Станом на цей час відомо про 23 поранених. Усім надається допомога. Багато місць падіння уламків дронів і ракет. На жаль, є й прямі влучання", - повідомив Президент.

І все це очевидний доказ того, що без дійсно масштабного тиску росія не буде змінювати свою тупу руйнівну поведінку. Треба, щоб за кожен такий удар по людях і життю вони відчували відповідні санкційні та інші удари по їхній економіці, по їхніх заробітках, по їхній інфраструктурі. Це єдине, що може бути досягнуто швидко, щоб змінити ситуацію на краще. І це залежить від партнерів, передусім від Сполучених Штатів

- підкреслив Зеленський.
Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Київ
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