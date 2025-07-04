"Демонстративно значительный удар": Зеленский отреагировал на ночную атаку РФ

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную массированную атаку РФ на Украину, под основным ударом врага во время которой был Киев, указав, что это был «демонстративно значительный и циничный удар», и «все это очевидное доказательство того, что без действительно масштабного давления Россия не будет менять свое тупое разрушительное поведение», пишет УНН.

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«Сейчас еще продолжаются тушение пожаров и разбор завалов после очередного российского удара. Это был один из самых масштабных воздушных ударов, демонстративно значительный и циничный удар», - написал Зеленский в соцсети.

В целом, по его словам, - 550 целей, из них по меньшей мере 330 - российско-иранские «шахеды», были применены также ракеты, в том числе баллистические.

476 из 539 дронов и две из 11 вражеских ракет обезвредили над Украиной, но есть попадания в 8 локациях

«Причем первые воздушные тревоги в наших городах и регионах вчера начались почти одновременно с началом обсуждения в медиа телефонного разговора Президента Трампа с Путиным. Россия в очередной раз демонстрирует, что не собирается заканчивать войну и террор», - указал Зеленский.

По его словам, только около 9 часов утра уже в эти сутки в Киеве был отбой воздушной тревоги. «Жесткая, бессонная ночь», - подчеркнул Президент.

«Именно столица была главной мишенью этого российского удара», - отметил Президент. По его словам, нашим воинам удалось сбить 270 воздушных целей, еще 208 дронов было подавлено средствами РЭБ.

«Начали работать дроны-перехватчики - десятки сбитий. Делаем все, чтобы развивать это направление защиты наших городов. И очень важно, чтобы сохранялась поддержка партнеров в защите от баллистики. «Патриоты» и ракеты для них являются реальными защитниками жизни», - указал Зеленский.

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В целом, по его словам, от этого сегодняшнего российского удара, кроме Киева, пострадали еще Днепровская, Сумская, Харьковская, Черниговская и Киевская области. «По состоянию на это время известно о 23 раненых. Всем оказывается помощь. Много мест падения обломков дронов и ракет. К сожалению, есть и прямые попадания», - сообщил Президент.