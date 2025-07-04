"Демонстративно значительный удар": Зеленский отреагировал на ночную атаку РФ
Киев • УНН
Президент Зеленский отреагировал на ночную массированную атаку РФ, назвав ее "демонстративно значительным и циничным ударом". По его словам, было применено 550 целей, из которых 330 – "шахеды", а также ракеты, в том числе баллистические.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную массированную атаку РФ на Украину, под основным ударом врага во время которой был Киев, указав, что это был «демонстративно значительный и циничный удар», и «все это очевидное доказательство того, что без действительно масштабного давления Россия не будет менять свое тупое разрушительное поведение», пишет УНН.
Детали
«Сейчас еще продолжаются тушение пожаров и разбор завалов после очередного российского удара. Это был один из самых масштабных воздушных ударов, демонстративно значительный и циничный удар», - написал Зеленский в соцсети.
В целом, по его словам, - 550 целей, из них по меньшей мере 330 - российско-иранские «шахеды», были применены также ракеты, в том числе баллистические.
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«Причем первые воздушные тревоги в наших городах и регионах вчера начались почти одновременно с началом обсуждения в медиа телефонного разговора Президента Трампа с Путиным. Россия в очередной раз демонстрирует, что не собирается заканчивать войну и террор», - указал Зеленский.
По его словам, только около 9 часов утра уже в эти сутки в Киеве был отбой воздушной тревоги. «Жесткая, бессонная ночь», - подчеркнул Президент.
«Именно столица была главной мишенью этого российского удара», - отметил Президент. По его словам, нашим воинам удалось сбить 270 воздушных целей, еще 208 дронов было подавлено средствами РЭБ.
«Начали работать дроны-перехватчики - десятки сбитий. Делаем все, чтобы развивать это направление защиты наших городов. И очень важно, чтобы сохранялась поддержка партнеров в защите от баллистики. «Патриоты» и ракеты для них являются реальными защитниками жизни», - указал Зеленский.
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В целом, по его словам, от этого сегодняшнего российского удара, кроме Киева, пострадали еще Днепровская, Сумская, Харьковская, Черниговская и Киевская области. «По состоянию на это время известно о 23 раненых. Всем оказывается помощь. Много мест падения обломков дронов и ракет. К сожалению, есть и прямые попадания», - сообщил Президент.
И все это очевидное доказательство того, что без действительно масштабного давления Россия не будет менять свое тупое разрушительное поведение. Надо, чтобы за каждый такой удар по людям и жизни они чувствовали соответствующие санкционные и другие удары по их экономике, по их заработкам, по их инфраструктуре. Это единственное, что может быть достигнуто быстро, чтобы изменить ситуацию к лучшему. И это зависит от партнеров, прежде всего от Соединенных Штатов