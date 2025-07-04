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"Демонстративно значительный удар": Зеленский отреагировал на ночную атаку РФ

Киев • УНН

 • 291 просмотра

Президент Зеленский отреагировал на ночную массированную атаку РФ, назвав ее "демонстративно значительным и циничным ударом". По его словам, было применено 550 целей, из которых 330 – "шахеды", а также ракеты, в том числе баллистические.

"Демонстративно значительный удар": Зеленский отреагировал на ночную атаку РФ

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную массированную атаку РФ на Украину, под основным ударом врага во время которой был Киев, указав, что это был «демонстративно значительный и циничный удар», и «все это очевидное доказательство того, что без действительно масштабного давления Россия не будет менять свое тупое разрушительное поведение», пишет УНН.

Детали

«Сейчас еще продолжаются тушение пожаров и разбор завалов после очередного российского удара. Это был один из самых масштабных воздушных ударов, демонстративно значительный и циничный удар», - написал Зеленский в соцсети.

В целом, по его словам, - 550 целей, из них по меньшей мере 330 - российско-иранские «шахеды», были применены также ракеты, в том числе баллистические.

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«Причем первые воздушные тревоги в наших городах и регионах вчера начались почти одновременно с началом обсуждения в медиа телефонного разговора Президента Трампа с Путиным. Россия в очередной раз демонстрирует, что не собирается заканчивать войну и террор», - указал Зеленский.

По его словам, только около 9 часов утра уже в эти сутки в Киеве был отбой воздушной тревоги. «Жесткая, бессонная ночь», - подчеркнул Президент.

«Именно столица была главной мишенью этого российского удара», - отметил Президент. По его словам, нашим воинам удалось сбить 270 воздушных целей, еще 208 дронов было подавлено средствами РЭБ.

«Начали работать дроны-перехватчики - десятки сбитий. Делаем все, чтобы развивать это направление защиты наших городов. И очень важно, чтобы сохранялась поддержка партнеров в защите от баллистики. «Патриоты» и ракеты для них являются реальными защитниками жизни», - указал Зеленский.

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В целом, по его словам, от этого сегодняшнего российского удара, кроме Киева, пострадали еще Днепровская, Сумская, Харьковская, Черниговская и Киевская области. «По состоянию на это время известно о 23 раненых. Всем оказывается помощь. Много мест падения обломков дронов и ракет. К сожалению, есть и прямые попадания», - сообщил Президент.

И все это очевидное доказательство того, что без действительно масштабного давления Россия не будет менять свое тупое разрушительное поведение. Надо, чтобы за каждый такой удар по людям и жизни они чувствовали соответствующие санкционные и другие удары по их экономике, по их заработкам, по их инфраструктуре. Это единственное, что может быть достигнуто быстро, чтобы изменить ситуацию к лучшему. И это зависит от партнеров, прежде всего от Соединенных Штатов

- подчеркнул Зеленский.
Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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