Игнат о работе дронов-перехватчиков: десятки и десятки вражеских БПЛА уничтожены этим инновационным способом
Киев • УНН
Юрий Игнат сообщил, что украинские дроны-перехватчики уничтожили десятки вражеских БПЛА во время ночной атаки. Мобильные огневые группы и другие средства ПВО также эффективно работают.
Во время ночной вражеской атаки десятки и десятки БПЛА РФ были уничтожены украинскими дронами-перехватчиками. Мобильные огневые группы никто не списывает со счетов, они дают серьезный процент сбития.
Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
Сегодня стоит отметить работу операторов БПЛА-перехватчиков. Сегодня десятки и десятки уничтожены именно этим инновационным способом. Он в принципе и не слишком новый, уже давно перехватывают дроны-разведчики, но и по "шахедам" уже работают довольно эффективно. Эти подразделения создаются во всех Силах обороны. Воздушные силы в том числе наращивают обучение и создаются новые подразделения для того, чтобы и тылу обеспечить сбитие именно дроновым ПВО, которое становится одной из составляющих систем нашей ПВО
Также он отметил, что во время ночной атаки РФ привлекались зенитно-ракетные войска, авиация.
ПВО Сухопутных войск чрезвычайно важная составляющая, которая собственно отрабатывает именно по ударным БПЛА. Средства РЭБ работают по всей территории страны
Кроме того, представитель Воздушных сил подчеркнул, что мобильные огневые группы никто со счетов не списывает.
Они работают, дают серьезный процент сбития. То, что враг поднимает где-то выше "шахеды" и они становятся недоступными для крупнокалиберных пулеметов, не говорит совсем о том, что мобильные огневые группы уже становятся абсолютно не нужными. Конечно, они очень нужны, потому что враг атакует на разных высотах, на разных направлениях и они соответственно тоже дают серьезный результат
Кроме того, он заявил, что ночная атака снова стала антирекордом. Противник атакует Украину большим количеством БПЛА.
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"550 воздушных целей в целом и более 330 ударных "шахедов" - это наибольшее количество, которое враг применял за одну атаку", - сказал Игнат.
Дополнение
Россия ночью запустила по Украине 539 беспилотников и 11 ракет, в том числе баллистику, обезврежено 476 дронов и две крылатые ракеты, враг в основном бил по Киеву, есть попадания в 8 местах (9 ракет и 63 дрона).
В Киеве в результате ночной атаки РФ известно о 23 пострадавших. Зеленский сообщал о подписании соглашения с американской компанией Swift Beat о производстве нескольких тысяч дронов для нужд обороны уже в этом году.
Среди них – дроны-перехватчики, разведывательные квадрокоптеры и ударные беспилотники.
Соглашение стало первым результатом визита украинской делегации в Данию и открывает перспективу масштабирования производства в 2025 году.