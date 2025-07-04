Игнат о работе дронов-перехватчиков: десятки и десятки вражеских БПЛА уничтожены этим инновационным способом

Во время ночной вражеской атаки десятки и десятки БПЛА РФ были уничтожены украинскими дронами-перехватчиками. Мобильные огневые группы никто не списывает со счетов, они дают серьезный процент сбития.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Сегодня стоит отметить работу операторов БПЛА-перехватчиков. Сегодня десятки и десятки уничтожены именно этим инновационным способом. Он в принципе и не слишком новый, уже давно перехватывают дроны-разведчики, но и по "шахедам" уже работают довольно эффективно. Эти подразделения создаются во всех Силах обороны. Воздушные силы в том числе наращивают обучение и создаются новые подразделения для того, чтобы и тылу обеспечить сбитие именно дроновым ПВО, которое становится одной из составляющих систем нашей ПВО - рассказал Игнат.

Также он отметил, что во время ночной атаки РФ привлекались зенитно-ракетные войска, авиация.

ПВО Сухопутных войск чрезвычайно важная составляющая, которая собственно отрабатывает именно по ударным БПЛА. Средства РЭБ работают по всей территории страны - сказал Игнат.

Кроме того, представитель Воздушных сил подчеркнул, что мобильные огневые группы никто со счетов не списывает.

Они работают, дают серьезный процент сбития. То, что враг поднимает где-то выше "шахеды" и они становятся недоступными для крупнокалиберных пулеметов, не говорит совсем о том, что мобильные огневые группы уже становятся абсолютно не нужными. Конечно, они очень нужны, потому что враг атакует на разных высотах, на разных направлениях и они соответственно тоже дают серьезный результат - сказал Игнат.

Кроме того, он заявил, что ночная атака снова стала антирекордом. Противник атакует Украину большим количеством БПЛА.

Зеленский о подписанном документе с США: рассчитываем на сбитие «шахедов» в большом количестве

"550 воздушных целей в целом и более 330 ударных "шахедов" - это наибольшее количество, которое враг применял за одну атаку", - сказал Игнат.

Дополнение

Россия ночью запустила по Украине 539 беспилотников и 11 ракет, в том числе баллистику, обезврежено 476 дронов и две крылатые ракеты, враг в основном бил по Киеву, есть попадания в 8 местах (9 ракет и 63 дрона).

В Киеве в результате ночной атаки РФ известно о 23 пострадавших. Зеленский сообщал о подписании соглашения с американской компанией Swift Beat о производстве нескольких тысяч дронов для нужд обороны уже в этом году.

Среди них – дроны-перехватчики, разведывательные квадрокоптеры и ударные беспилотники.

Соглашение стало первым результатом визита украинской делегации в Данию и открывает перспективу масштабирования производства в 2025 году.