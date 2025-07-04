Нічна атака рф на Київ: уже 23 постраждалих
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки на Київ зафіксовано 23 постраждалих. З них 14 осіб були госпіталізовані, решті надано допомогу на місці або амбулаторно.
У Києві внаслідок нічної атаки рф відомо про вже 23 постраждалих, повідомив у п'ятницю мер столиці Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.
На цей час, за даними медиків, відомо про 23 постраждалих від атаки ворога на столицю
З його слів, 14 із них госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці.
За даними ДСНС, у ніч проти 4 липня росія вкотре масовано атакувала столицю. Рятувальники ліквідовують наслідки одразу у декількох районах:
- Солом'янський район: через атаку сталося часткове руйнування 5-поверхівки. Виникла пожежа покрівлі 7-поверхівки на площі 2000 кв. м. Сталися загоряння у складській будівлі, на території СТО та гаражного кооперативу. Пошкоджено багато цивільної інфраструктури;
- Святошинський район: внаслідок влучання у 14-поверховий житловий будинок виникла пожежа. Також загорілися автомобілі. Триває гасіння кількох пожеж у нежитлових будівлях;
- Шевченківський район: під атакою БпЛА опинилася ще не заселена 8-поверхівка, сталося руйнування на 1 поверсі;
- у Дарницькому та Голосіївському районах зафіксовані падіння уламків ворожих БпЛА.
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