Нічна атака рф на Київ: уже 23 постраждалих

$41.810.01
49.130.28
ukenru
Чи можна пити крижану воду в сильну спеку: лікарка дала пояснення
Ексклюзив
05:57 • 4236 перегляди
Чи можна пити крижану воду в сильну спеку: лікарка дала пояснення
3 липня, 23:41 • 11183 перегляди
США не припиняли військову допомогу Україні - Трамп
Ексклюзив
3 липня, 14:02 • 115193 перегляди
За півроку 2025 у Києві було пошкоджено більше будинків, ніж за весь 2024 рік
Ексклюзив
3 липня, 09:27 • 107357 перегляди
Транспортний потік в Києві: у КМДА відповіли, коли вищі шанси потрапити в затори
3 липня, 08:45 • 119748 перегляди
Українська ППО: скільки Україна має систем захисту неба, та скільки потрібно для повної безпеки
Ексклюзив
3 липня, 07:48 • 78549 перегляди
В результаті вибуху на Житомирщині пошкоджено близько сотні будівель
Ексклюзив
3 липня, 06:58 • 76659 перегляди
Вибух на Житомирщині: імовірною причиною вважають порушення правил безпеки на агропідприємстві
2 липня, 18:14 • 52365 перегляди
У США сенатор-республіканець вимагає в Трампа пояснити Конресу призупинення допомоги Україні
Ексклюзив
3 липня, 06:55 • 42790 перегляди
Правоохоронці проводять обшуки у депутата Волинської облради по справі про незаконне переправлення чоловіків за кордон
Ексклюзив
3 липня, 06:19 • 30437 перегляди
Алергія на сонце: лікар розповів про симптоми та причини
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+28°
3м/с
48%
751мм
Популярнi новини
Ракетна загроза для всієї України через зліт МіГ-31K3 липня, 21:32 • 34113 перегляди
Сенатори США розслідують п'ятимісячну паузу Трампа у санкціях проти рф3 липня, 22:02 • 49617 перегляди
Масована атака на Київ: наслідки зафіксовані у 6 районах столиці, 19 постраждалих3 липня, 22:36 • 56359 перегляди
росія масовано обстріляла Київщину дронами: 11 локацій зазнали пошкоджень3 липня, 23:49 • 31306 перегляди
Понад 1100 окупантів і десятки артсистем: Генштабі ЗСУ оприлюднив бойові втрати рф04:50 • 6405 перегляди
Публікації
“Внутрішній інтерес”: хто в АРМА може лобіювати компанію з російським слідом “Алакор Сіті” у конкурсі за “Гулівер”3 липня, 14:09 • 86402 перегляди
Пакет із Сантою й банка з-під горошку: як фігуранти корупційних справ ховали хабарі3 липня, 13:33 • 92102 перегляди
У “Ліверпулі” підтвердили смерть футболіста Діогу Жоти: як відреагувала футбольна спільнота3 липня, 13:08 • 87193 перегляди
Мандат міцніший за закон: чому Кузьміних досі депутат, попри кримінал і порушення3 липня, 12:45 • 99994 перегляди
Легалізація порнографії: що думають про ініціативу кияни - опитування (відео)3 липня, 12:24 • 145925 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Метте Фредеріксен
Віталій Кличко
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Данія
Копенгаген
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії3 липня, 09:28 • 103077 перегляди
Зірка "Зоряного шляху: Ентерпрайз" Пітер-Генрі Шредер помер у віці 90 років2 липня, 14:57 • 83175 перегляди
Педро Паскаль уперше вийшов у світ після суперечки з Роулінг і опинився в епіцентрі уваги фанатів2 липня, 14:39 • 88032 перегляди
Серіал "Ведмідь" отримав продовження на п'ятий сезон2 липня, 12:56 • 92206 перегляди
Віллу легендарного кутюр’є Лагерфельда під Парижем продали за 4,7 мільйона євро2 липня, 07:53 • 144949 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
The Hill
Нью-Йорк таймс
Х-47М2 «Кинджал»
МіГ-31

Нічна атака рф на Київ: уже 23 постраждалих

Київ • УНН

 • 1821 перегляди

Внаслідок нічної атаки на Київ зафіксовано 23 постраждалих. З них 14 осіб були госпіталізовані, решті надано допомогу на місці або амбулаторно.

Нічна атака рф на Київ: уже 23 постраждалих

У Києві внаслідок нічної атаки рф відомо про вже 23 постраждалих, повідомив у п'ятницю мер столиці Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.

На цей час, за даними медиків, відомо про 23 постраждалих від атаки ворога на столицю

- повідомив Кличко.

З його слів, 14 із них госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці.

За даними ДСНС, у ніч проти 4 липня росія вкотре масовано атакувала столицю. Рятувальники ліквідовують наслідки одразу у декількох районах:

  • Солом'янський район: через атаку сталося часткове руйнування 5-поверхівки. Виникла пожежа покрівлі 7-поверхівки на площі 2000 кв. м. Сталися загоряння у складській будівлі, на території СТО та гаражного кооперативу. Пошкоджено багато цивільної інфраструктури;
    • Святошинський район: внаслідок влучання у 14-поверховий житловий будинок виникла пожежа. Також загорілися автомобілі. Триває гасіння кількох пожеж у нежитлових будівлях;
      • Шевченківський район: під атакою БпЛА опинилася ще не заселена 8-поверхівка, сталося руйнування на 1 поверсі;
        • у Дарницькому та Голосіївському районах зафіксовані падіння уламків ворожих БпЛА.

          Унаслідок російського обстрілу Києва пошкоджена залізнична інфраструктура - УЗ04.07.25, 05:54 • 2379 переглядiв

          Юлія Шрамко

          Юлія Шрамко

          ВійнаКиїв
          Віталій Кличко
          Київ
          Tesla
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          S&P 500
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          ,
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Brent Oil
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Gold
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          ,
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Gas TTF
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9