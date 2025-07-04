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Масована атака на Київ: наслідки зафіксовані у 6 районах столиці, 14 постраждалих
22:36 • 37163 перегляди
Масована атака на Київ: наслідки зафіксовані у 6 районах столиці, 14 постраждалих
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Унаслідок російського обстрілу Києва пошкоджена залізнична інфраструктура - УЗ

Київ • УНН

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В результаті нічного обстрілу Києва 4 липня пошкоджено залізничну інфраструктуру. Пасажирські поїзди західного напрямку затримуються до 2 годин, Kyiv City Express змінив маршрут.

Унаслідок російського обстрілу Києва пошкоджена залізнична інфраструктура - УЗ

В результаті ворожого обстрілу Києва у ніч проти 4 липня пошкоджена залізнична інфраструктура. Про це інформує пресслужба "Укрзалізниці" в Telegram, передає УНН.

В результаті ворожого обстрілу Києва маємо пошкодження залізничної інфраструктури в межах міста. Пасажирські поїзди західного напрямку прямують відхіленим маршрутом через Вишневе та Дарницю, що спричиняє затримки до 2 годин

- йдеться у дописі компанії.

Зазначається, що Kyiv City Express наразі виконує маршрути тільки північним напівкільцем Святошин - Почайна - Дарниця (в обидвох напрямках). Через суміщення з пасажирськими поїздами можливі відхилення від графіку руху.

"Перепрошуємо та вже оперативно ремонтуємо, резервні тепловози будуть довозити поїзди в межах столиці при поновленні руху на дільниці Святошин - Київ-Пасажирський", - додали в пресслужбі "Укрзалізниці".

Нагадаємо

У ніч на 4 липня Київ зазнав масованої атаки, що спричинила пожежі. Є постраждалі. Багато зруйнованих житлових будинків, пошкоджених авто. Наслідки ворожого обстрілу зафіксовані у різних районах української столиці.

Київ накрив смог після масованої атаки: висока концентрація продуктів горіння04.07.25, 02:38 • 3396 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаКиїв
Укрзалізниця
Київ
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