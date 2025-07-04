Унаслідок російського обстрілу Києва пошкоджена залізнична інфраструктура - УЗ

В результаті ворожого обстрілу Києва у ніч проти 4 липня пошкоджена залізнична інфраструктура. Про це інформує пресслужба "Укрзалізниці" в Telegram, передає УНН.

В результаті ворожого обстрілу Києва маємо пошкодження залізничної інфраструктури в межах міста. Пасажирські поїзди західного напрямку прямують відхіленим маршрутом через Вишневе та Дарницю, що спричиняє затримки до 2 годин - йдеться у дописі компанії.

Зазначається, що Kyiv City Express наразі виконує маршрути тільки північним напівкільцем Святошин - Почайна - Дарниця (в обидвох напрямках). Через суміщення з пасажирськими поїздами можливі відхилення від графіку руху.

"Перепрошуємо та вже оперативно ремонтуємо, резервні тепловози будуть довозити поїзди в межах столиці при поновленні руху на дільниці Святошин - Київ-Пасажирський", - додали в пресслужбі "Укрзалізниці".

Нагадаємо

У ніч на 4 липня Київ зазнав масованої атаки, що спричинила пожежі. Є постраждалі. Багато зруйнованих житлових будинків, пошкоджених авто. Наслідки ворожого обстрілу зафіксовані у різних районах української столиці.

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