Київ накрив смог після масованої атаки: висока концентрація продуктів горіння

У ніч проти 4 липня у місті Києві зафіксували смог. У повітрі виявили високу концентрацію продуктів горіння. Причиною стали пожежі унаслідок російського масованого обстрілу. Про це інформує очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко, передає УНН.

В повітрі висока концентрація продуктів горіння. Маємо займання на низці локацій. Після завершення тривоги і повернення до домівок закрийте вікна. В повітрі висока концентрація продуктів горіння - йдеться у повідомленні.

"країна-терорист росія наробила лиха. Нічого крім терору і вбивств росіяни не несуть. Це факт", - додав чиновник.

Нагадаємо

У ніч на 4 липня Київ зазнав масованої атаки, що спричинила пожежі. Є постраждалі. Багато зруйнованих житлових будинків, пошкоджених авто. Наслідки ворожого обстрілу зафіксовані у різних районах української столиці.

За півроку 2025 у Києві було пошкоджено більше будинків, ніж за весь 2024 рік